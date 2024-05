Kraken Odyssey est un platformer totalement français ! D’un côté, il est développé par les Marseillais de Honikou SASU et de l’autre, il est porté et publié sur Nintendo Switch par les Franciliens de Just For Games. Le jeu est disponible depuis le 27 octobre 2023 au prix de quinze euros sur l’eShop et à trente euros en physique. Trouverons-nous notre bonheur dans cette dernière production « made in France » ?

Un platformer très accessible

Kraken Odyssey est un platformer au concept très simple. Vous incarnez un kraken tout mignon et votre but est d’atteindre l’arrivée.

La prise en main est rapide, vous avez le joystick, le bouton pour sauter (et double-sauter)… et c’est globalement tout. Vous devrez donc vous débrouiller avec les moyens du bord.

Sur notre chemin, nous allons croiser des dangers nombreux et variés. Il y aura des plateformes en hauteur, des plateformes très fines sur lesquelles il faut rester en équilibre, ou encore des plateformes qui se déplacent…

Nous aurons aussi des canons qui nous tirent dessus, des poteaux qui s’écroulent en suivant nos mouvements et bien sûr, des ennemis.

Certains sont juste des obstacles à éviter, comme les phoques qui glissent sur la glace, alors que les autres, des crabes, pourront être tués en sautant dessus.

En plus de ça, nous pouvons récupérer des objets à usage limité comme la TNT qui permet de faire une charge explosive qui tue les crabes autour de nous. Il y a sinon une mouette qui nous permet de nous envoler dans les airs.

Quand nous mourrons, nous repartons au dernier checkpoint sans aucune pénalité.

Kraken Odyssey comporte une trentaine de niveaux assez courts qui se font souvent en moins d’une minute. Dans chacun de ces niveaux, nous pouvons gagner des médailles (en or, argent et bronze) en fonction de notre temps.

Chaque niveau a aussi trois sous-objectifs à accomplir qui nous demandent par exemple de tuer un minimum d’ennemis ou alors de détruire un certain nombre de caisses. Les niveaux ont aussi deux zones secrètes, qui, hormis pour ces sous-objectifs, ont un intérêt finalement assez limité.

Les sous-objectifs ainsi que les médailles nous permettent de débloquer les nouveaux niveaux et il sera donc indispensable de réaliser chaque niveau trois à quatre fois.

Avec un contenu assez intéressant…

Dans son ensemble, Kraken Odyssey est une aventure sympathique. Le gameplay est certes très simple, la prise en main ultra-accessible, mais nous avons manette en main une expérience dans laquelle nous prenons du plaisir immédiatement.

Les différents sous-objectifs, les passages secrets ainsi que les médailles permettent d’offrir un défi un peu plus ardu mais qui reste toujours accessible pour les joueurs casuals.

Le level design est au début très agréable et parfait pour les joueurs débutants qui cherchent une expérience amusante sans prise de tête.

La progression est elle aussi assez sympathique et les paliers à franchir pour débloquer de nouveaux niveaux sont bien équilibrés. Nos premiers pas sur Kraken Odyssey nous font penser à un jeu qui ne révolutionnera certes pas le genre mais qui fait très bien le travail.

Cependant, ce plaisir se dissipe après une à deux heures de jeu, la faute à des bugs, à un level design beaucoup moins intuitif et à une progression vraiment moins fluide.

Nous nous sommes souvent retrouvés coincés entre les plateformes et le menu a même caché pendant plusieurs sessions les niveaux jouables. Ces petits bugs frustrent le joueur dans son expérience.

Le level design perd aussi de sa force dans le temps. Le jeu rajoute des ennemis et des obstacles que le joueur ne peut pas anticiper, ce qui amène un énorme sentiment de frustration dans une expérience aussi casual.

Mais qui devient bien moins agréable sur sa deuxième partie

Nous avons parfois des phoques qui arrivent derrière ou face à nous et comme la caméra est fixe, nous n’avons pas le temps de réagir pour les esquiver.

Dans un autre niveau, des boules de neige se bloquent sur le passage avant même que nous soyons arrivés à la difficulté. Il est alors impossible de savoir où nous devons sauter et ces passages reposent uniquement sur la chance.

La progression devient alors beaucoup moins amusante et le jeu nous oblige de déverrouiller toutes les médailles et de réussir tous les sous-objectifs pour pouvoir avancer.

C’est vraiment dommage car l’expérience devient alors beaucoup moins accessible. Le level design n’est pas assez riche pour justifier quatre à cinq runs sur un même niveau.

De plus, il y a des costumes sympathiques à débloquer pour notre crabe, cependant, le système de loot pour les récupérer n’est pas très inspiré.

Comme dans un jeu mobile, il faut refaire les niveaux pour obtenir des fragments de costume (obtenus aléatoirement en fonction de la médaille reçue) qui nous permettront de les acheter.

Dans ces conditions, nous sommes finalement mitigés et pas sûrs que le jeu mérite le prix de quinze euros (sur l’eShop). L’expérience est (pour nous) trop imparfaite et pas assez bien équilibrée par rapport à d’autres titres du marché au même prix.

C’est vraiment dommage, car comme nous le précisions auparavant, Kraken Odyssey est un titre avec beaucoup de promesses et qui respire l’envie de bien faire.

Les graphismes sont plutôt réussis et même s’ils sont un peu pixélisés et pas très bien modélisés, nous avons apprécié l’univers très coloré qui nous embarque dans des décors variés, que ce soit la neige, le désert, la prairie, etc.

La bande-son est elle aussi sympathique et correspond parfaitement à l’ambiance presque « enfantine » du jeu !

Nous vous proposons une vidéo d’une vingtaine de minutes pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.