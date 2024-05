Outre l’annonce de la suite de la Nintendo Switch, voir ici, c’est aujourd’hui surtout le bilan annuel de Nintendo. Nintendo a publié ses derniers chiffres concernant le hardware et les jeux de la Nintendo Switch jusqu’au 31 mars 2023. De quoi faire le point sur le premier trimestre fiscal (1er janvier 2024 – 31 mars 2024).

Ce trimestre, la Nintendo Switch a été expédiée à 1,96 million d’unités, en baisse par rapport aux 3,07 millions d’unités de l’année précédente. Sur l’ensemble de l’année fiscale, elle totalise 15,7 millions d’unités vendues, portant le total à 141,32 millions de consoles depuis son lancement en mars 2017. Cette performance maintient la Switch en troisième position des consoles les plus vendues de tous les temps. Cependant, elle reste derrière la DS et la PlayStation 2, respectivement à 154 et 158 millions d’unités. Nintendo vise à distribuer 13,5 millions de consoles supplémentaires au cours du prochain exercice fiscal, se terminant en mars 2025.

Répartition des chiffres de la Switch par modèle (1er janvier 2024 – 31 mars 2024) :

– La Nintendo Switch de base a été livrée à 470 000 unités (soit 24 % des livraisons de ce trimestre).

– La Nintendo Switch OLED a été livrée à 1,16 millions d’unités (59%)

– La Nintendo Switch Lite a expédié 340k unités (17%)

Parallèlement à cela, le nombre total de propriétaires de Switch jouant annuellement a augmenté pour atteindre 123 millions d’unités dans le monde. N’oubliez pas que ce chiffre inclut tous ceux qui ont allumé leur Switch pour jouer à quelque chose au cours de la dernière année fiscale, qui s’étendrait donc d’avril 2023 à mars 2024. Comme vous pouvez le constater, non seulement de nouvelles personnes achètent et jouent à la Switch, mais les propriétaires des années passées continuent d’allumer la console. 123 millions de joueurs actifs sur 141 millions de propriétaires, c’est un chiffre incroyablement impressionnant !

Concernant les ventes de jeux, et autres petites informations, sur l’année fiscale:

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom s’est vendu à 20,61 millions d’unités dans le monde (+330 000 unités au 4ème trimestre).

Super Mario Bros. Wonder s’est vendu à 13,44 millions d’unités (+1,48 million d’unités au cours du quatrième trimestre).

Pikmin 4 s’est vendu à 3,48 millions d’unités (+180 000 unités au cours du quatrième trimestre).

Princess Peach Showtime a expédié plus de 1,22 million d’unités en 10 jours. Le jeu NDS s’est vendu 1,7 millions LTD.

La sortie du film The Super Mario Bros. Movie a eu un impact notable sur les ventes de jeux Mario.

Mario Kart 8 Deluxe s’est vendu à 8,18 millions d’unités au cours de l’exercice écoulé (+1,39 million d’unités au cours du quatrième trimestre), ce qui porte les ventes totales à 61,97 millions d’unités.

Super Mario RPG a été expédié à 3,31 millions d’unités à ce jour. Il s’est vendu à 170 000 exemplaires au cours des trois derniers mois. C’est le 4ème titre Mario RPG le plus vendu en 5 mois de commercialisation (voir plus bas).

Au total, 31 jeux (1st et 3rd-party) se sont vendus à plus d’un million d’unités au cours de l’exercice écoulé.

Splatoon 3 a expédié 11,96 millions d’unités à ce jour, dont 250 000 exemplaires supplémentaires ce trimestre. Moins de 1,4 million d’unités avant que Splatoon 2 ne soit détrôné en tant que titre phare de la franchise.

Les ventes numériques ont atteint 443,3 milliards de yens (+9,4 %), avec de bonnes ventes pour les versions téléchargeables des jeux au détail et des DLC et une augmentation des ventes de Nintendo Switch Online. Les dépréciations du yen ont également aidé.

L’activité Mobile + IP a vu ses ventes bondir à 92,7 milliards de yens (+81,6 %), principalement grâce au Super Mario Bros.

La stratégie de Nintendo pour l’année fiscale en cours reste inchangée : essayer de mettre plusieurs consoles Nintendo Switch dans chaque foyer (voire une pour chaque personne) afin de stimuler les ventes de la Nintendo Switch. L’entreprise prévoit également de continuer à sortir de nouveaux jeux et DLC pour maintenir l’intérêt des joueurs (Paper Mario : The Thousand-Year Door en mai, Luigi’s Mansion 2HD en juin, et plus encore).

Le musée Nintendo de l’usine d’Uji ouvrira ses portes cet automne.

Les 10 plus gros succès first-party de la machine (Q1 2024) :

1. Mario Kart 8 Deluxe : 61,97 millions (+ 1,39 million)

2. Animal Crossing : New Horizons : 45,36 millions (+ 570.000)

3. Super Smash Bros. Ultimate : 34,22 millions (+ 550.000)

4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 31,85 millions (+ 240.000)

5. Super Mario Odyssey : 27,96 millions (+ 310.000)

6. Pokémon Epée & Bouclier : 26,27 millions (+ 100.000)

7. Pokémon Ecarlate & Violet : 24,92 millions (+ 560.000)

8. Super Mario Party : 20,66 millions (+ 320.000)

9. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 20,61 millions (+ 330.000)

10. New Super Mario Bros. U Deluxe : 17,45 millions (+ 250.000)

Autres chiffres :

– Luigi’s Mansion 3 : 14,25 millions (+ 270.000)

– Super Mario 3D World : 13,47 millions (+ 300.000)

– Super Mario Bros. Wonder : 13,44 millions (+ 1,48 million)

– Nintendo Switch Sports : 13,11 millions (+ 630.000)

– Mario Party Superstars : 12,89 millions (+ 580.000)

– Splatoon 3 : 11,96 millions (+ 250.000)

– Kirby et le Monde Oublié : 7,52 millions (+ 200.000)

– Pikmin 4 : 3,48 millions (+ 510.000)

– Super Mario RPG : 3,31 millions (+170.000)

– Princess Peach Showtime : 1,22 million

– Mario VS Donkey Kong : 1,12 million

Notez que les données fournies par Nintendo ne sont pas exhaustives. Certains jeux qui ont déjà atteint le million d’exemplaires ne sont pas inclus. Nintendo a tendance à présenter les jeux qui se sont le plus vendus aux côtés des jeux les plus récents.

RÉSULTATS FINANCIERS

les ventes numériques ont atteint 443,3 milliards de yens (une augmentation de 9,4 % en glissement annuel)

le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 528,9 milliards de yens

le bénéfice ordinaire s’est élevé à 680,4 milliards de yens

le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 490,6 milliards de yens

le total des actifs a augmenté de 297,1 milliards de yens

le total du passif a diminué de 41,4 milliards de yens

l’actif net a augmenté de 338,5 milliards de yens

le solde de clôture des « liquidités et équivalents de liquidités » (collectivement, les « liquidités ») était de 853,4 milliards de yens

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE FISCALE 2024-2025

chiffre d’affaires de 1 350,0 milliards de yens

bénéfice d’exploitation de 400,0 milliards de yens

bénéfice ordinaire de 420,0 milliards de yens

bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère de 300,0 milliards de yens

Ventes de 13,5 millions de consoles pour les commutateurs

Ventes de jeux Switch : 165 millions

VENTES NUMÉRIQUES

la part des ventes numériques s’élève à 50,2 %.

CALENDRIER DE SORTIE DES JEUX DE PREMIÈRE PARTIE DE LA SWITCH

[Nintendo]

Annonce officielle de Shuntaro Furukawa (président de Nintendo);

Si l’on considère l’activité Nintendo Switch sur l’ensemble de l’exercice (avril 2023 à mars 2024), de bonnes ventes ont été enregistrées pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, qui s’est vendu à 20,61 millions d’unités, pour Super Mario Bros. Wonder, qui s’est vendu à 13,44 millions d’unités, et pour Pikmin 4, qui s’est vendu à 3,48 millions d’unités. En outre, la sortie en avril 2023 du film The Super Mario Bros. Movie a eu un impact positif sur les ventes de titres liés à Mario, tels que Mario Kart 8 Deluxe, qui a enregistré des ventes de 8,18 millions d’unités (pour des ventes cumulées de 61,97 millions d’unités). Grâce à ces facteurs, le nombre total de titres vendus à un million d’exemplaires au cours de la période a été de 31, y compris les titres d’autres éditeurs de jeux.

Les ventes de console pour cette période ont totalisé 15,70 millions d’unités (soit une baisse de 12,6 % en glissement annuel), et les ventes de jeux ont totalisé 199,67 millions d’unités (soit une baisse de 6,7 % en glissement annuel). Bien que cela représente une baisse par rapport à l’exercice précédent, les ventes sont stables pour une plateforme qui en est à sa huitième année d’existence.

En ce qui concerne les activités numériques de notre plateforme de jeux vidéo dédiée, les versions téléchargeables des jeux packagés et des contenus complémentaires pour la Nintendo Switch se sont bien vendues, et les recettes liées à la Nintendo Switch Online ont également augmenté. Les ventes numériques ont atteint 443,3 milliards de yens (une augmentation de 9,4 % en glissement annuel), aidées également par la dépréciation du yen.

Dans les activités liées au mobile et à la propriété intellectuelle, les ventes ont totalisé 92,7 milliards de yens (une augmentation de 81,6 % en glissement annuel), soutenues principalement par la génération de revenus liés à The Super Mario Bros. Movie au cours de ce trimestre.

Au final, le chiffre d’affaires global a atteint 1 671,8 milliards de yens, dont 1 309,2 milliards de yens pour les ventes hors du Japon, soit 78,3 % du total, et le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 528,9 milliards de yens. Le bénéfice ordinaire s’est élevé à 680,4 milliards de yens, principalement en raison d’une augmentation substantielle des gains de change et des revenus d’intérêts, et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 490,6 milliards de yens.