À partir du 11/06/2024 il ne sera plus possible de publier des captures et des vidéos sur X depuis l’album de la Nintendo Switch, ni d’envoyer des demandes d’amis à des utilisateurs de réseaux sociaux via la fonction Suggestion d’amis.

À partir du 11 juin 2024, les fonctionnalités suivantes pour Nintendo Switch ne seront plus disponibles :

Fonctionnalité d’intégration de X (anciennement Twitter)

Fonctionnalité d’intégration des comptes de réseaux sociaux pour les suggestions d’amis

Veuillez noter que les services suivants seront affectés :

La fonctionnalité permettant de publier des captures d’écran et des vidéos sur X (anciennement Twitter) depuis l’album du menu HOME de la Nintendo Switch ne sera plus disponible. Vous pourrez toujours publier des captures d’écran et des vidéos sur Facebook, mais sachez que ce service pourrait lui aussi prendre fin à une date ultérieure.

Il ne sera plus possible de publier des captures d’écran de Super Smash Bros. Ultimate dans le service « Smash World » de l’application pour smartphone Nintendo Switch Online depuis l’album du menu HOME de la Nintendo Switch. Fonctionnalités suivantes de Splatoon 3 pour Nintendo Switch : Lorsque vous publiez depuis la boîte aux lettres à Cité-Clabousse, sur le square de Chromapolis ou à Chromapolis, vous ne pourrez plus publier sur X (anciennement Twitter) ou Facebook, et les données seront envoyées directement aux serveurs de Nintendo. Ce changement permettra aux utilisateurs d’effectuer des publications avec les comptes de ces réseaux sociaux, mais les images publiées par les joueurs de moins de 13 ans ne seront pas visibles par les autres joueurs.

Les images créées pour les publications seront copiées dans l’album du menu HOME de votre console Nintendo Switch. Veuillez noter que les images de l’album peuvent être envoyées sans fil vers votre appareil connecté ou vers un ordinateur à l’aide d’un câble USB. Fonctionnalités suivantes de Splatoon 2 pour Nintendo Switch : Vous ne pourrez plus publier sur X (anciennement Twitter) depuis la boîte aux lettres du square de Chromapolis.

Les personnages qui apparaissent sur le square de Chromapolis et les publications qui y sont affichées seront remplacés par des données préexistantes dans le logiciel de jeu. La fonctionnalité permettant d’envoyer des demandes d’ajout à la liste d’amis à des amis de réseaux sociaux via le menu Suggestions d’amis de votre page d’utilisateur dans le menu HOME de la Nintendo Switch ne sera plus disponible. Vous pourrez toujours utiliser la fonctionnalité de suggestion d’amis pour trouver des utilisateurs avec qui vous êtes amis sur les applications pour appareils connectés Nintendo, sur Nintendo 3DS et sur Wii U.

