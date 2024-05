Dix-neuvième semaine de notre sélection des promotions sur l’eShop. Si la semaine précédente avait fait la part belle aux jeux de Square Enix, et de facto, aux RPGs, nous voilà avec une sélection plus éclectique adaptée à tous les joueurs. Au programme, nous avons de l’aventure, de la stratégie, du plateau et même de l’infiltration. En espérant que vous trouverez votre bonheur dans cette sélection préparée comme à chaque fois, avec tout notre amour.

Lil Gator Game

11,70€ au lieu de 19,50€

Attention, vraie pépite en promotion ! Lil Gator Game est disponible sur l’eShop au prix de 11,70€ au lieu de 19,50€ jusqu’au 24 mai !

Vous cherchez un must have, une pépite indépendante et l’une des plus belles surprises de l’année 2022 ? Alors foncez sur Lil Gator Games, ce curieux mélange entre Animal Crossing et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Notre testeur lui avait mis des notes exceptionnelles que ce soit au niveau du gameplay (10 sur 10), de l’histoire (là encore 10 !) ou encore de la musique ou des graphismes (9 sur 10). Il lui avait mis finalement la note globale de 8,8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Civilization VI

4,49€ au lieu de 29,99€

La référence du jeu de stratégie, Civlization VI est disponible à moins de cinq euros ! Le jeu est en promotion sur l’eShop à 4,49€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 12 mai.

Faut-il encore présenter Civlization ? La licence est l’une des plus connues et propose des jeux de stratégie 4X archi-complets dans lesquels nous fondons tout un empire. Civlization VI est une itération plus exigeante que les autres opus mais toujours aussi addictive. Nous avions eu deux tests de ce jeu : le premier testeur (le chef) lui a mis la note de 8,3 sur 10 alors que le deuxième testeur lui a mis la note de 8,6 !

Vous pouvez lire nos tests ici et ici.

Faeria

4,99€ au lieu de 19,99€

Le jeu mélangeant plateau et cartes, Faeria, est actuellement en promotion sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 19,99€. Le jeu est soldé jusqu’au 22 mai.

Faeria est un étonnant jeu avec un superbe gameplay ainsi qu’un contenu dantesque. Comptez au moins cent heures de jeu avec cette expérience actuellement à moins de cinq euros ! Attention cependant, une connexion internet est nécessaire pour profiter du Faeria. Notre testeur lui avait donné la note de 7,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Road To Ballhalla

3,74€ au lieu de 14,99€

Vous cherchez un bon jeu d’adresse à tout petit prix ? Road To Ballhalla est disponible sur l’eShop à 3,74€ au lieu de 14,99€ ! La promotion dure jusqu’au 22 mai.

Road To Ballhalla est un jeu d’adresse qui brille par son excellent level design et son excellente prise en main. Chaque niveau se renouvelle et réussit à apporter à cette aventure une véritable profondeur, le tout avec un narrateur qui réussit à nous faire rire ! Notre testeur lui avait mis 7,8 sur 10.

Serial Cleaners

7,49€ au lieu de 24,99€

Attention, promotion qui se termine très vite ! Serial Cleaners est disponible sur l’eShop jusqu’à demain, le 11 mai, au prix de 7,49€ au lieu de 24,99€.

Serial Cleaners est un jeu d’infiltration assez étonnant dans lequel nous incarnons une équipe de nettoyage… un peu particulière. En effet, nous devons nettoyer les corps des cadavres tués illégalement par des malfrats sans nous faire capturer par les policiers. Nous avions à l’époque loué le level design et regretté sa faible durée de vie… cependant, pour à peine huit euros, cela change totalement la donne. Nous lui avions mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.