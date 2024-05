Felix the Cat (Nintendo Switch) est une compilation de jeux sortie le 28 mars 2024 développée par Limited Run Games et éditée par Konami Digital Entertainment pour la somme de 24,99€ sur l’eShop. À l’origine le jeu est sorti 1992 sur NES et la version Gameboy est sortie en 1993, chacune éditée & développée par Hudson Soft bien qu’il aurait été surtout développé par un certain Shimada Kikaku selon les crédits. La version Famicom du jeu (la NES japonaise en gros) n’est jamais sortie.

Cette version devait sortir le 18 décembre 1992 pour 5,800 yens (35€ à l’heure actuelle), mais il n’est pas sorti pour des raisons inconnues en sachant que les cartouches européennes et américaines avaient des fichiers inutilisés où les cinématiques étaient en japonais.

Limited Run Games est un développeur/éditeur spécialisé dans la sortie de jeux indépendants et dans la ressortie de certains anciens jeux comme Felix The Cat. L’entreprise est fondée en 2015, ils ont fait plus de 1000 jeux dont certains sont totalement oubliés ce qui permet de les acheter à des prix convenables.

Konami Digital Entertainment est une société de développement et d’édition japonaise créée le 21 mars 1969, ils sont connus partout dans le monde pour avoir créé des séries comme Castlevania, Metal Gear et bien d’autres.

La version NES USA/européen et la version japonaise sont identiques à part pour la langue, nous soulignerons uniquement la différence entre la version NES et Gameboy.

Felix le Chat a 105 ans en 2024…

Le professeur Nutty Nut-Meg a kidnappé Kitty Kat pour obliger Felix à donner son sac magique (où il trouve ce qu’il veut peu importe la situation), mais Felix n’en a rien à faire et il est bien remonté pour sauver l’amour de sa vie. Au cours de l’aventure le professeur vous appellera pour vous encourager ou pour exprimer son agacement dans ces « cinématiques » en vous téléphonant. Il n’y a rien de bien particulier à noter sur l’histoire au-delà de l’aspect sauve la demoiselle en détresse kidnappée par le méchant professeur.

Le jeu s’inspire, évidemment, du dessin animé de 1919 de Felix the Cat créé par Otto Messmer (les graphismes et les personnages sont ceux qu’on pouvait voir dans le dessin animé des années 1960). Chaque personnage important apparait en tant que boss au cours de l’aventure, mais il y a eu des changements dans ce « remake ».

Poindexter est le neveu du professeur et il est considéré comme l’ami de Felix dans le dessin-animé, il apparait normalement en tant que boss à 2 reprises dans le jeu originel sur NES et Gameboy, mais il est remplacé par le professeur dans les 2 versions.

Il y aussi quelques animations qui ont changés et quelques graphismes, si vous souhaitez vous en rendre compte l’information se trouve ici.

Un sac qui sert à tout

Felix, équipé de son sac à main qui résout tout, pourra sauter, frapper/tirer, s’accroupir et c’est tout. Il y a un décompte du temps restant, s’il arrive à 0 c’est une vie perdue.

Le power-up cœur permet d’avoir un nouveau « costume » pour Felix qui lui donne la possibilité de prendre un coup supplémentaire par cœur obtenu (cumulation de 3 costumes différents au maximum). Au début, Felix n’a que son sac à main, il obtient un chapeau changeant son attaque, ensuite il obtient un véhicule qui tire et finalement un tank tirant des boulets de canon en arc. Il y aura 5 phases différentes, sur la terre, sur l’eau, sous l’eau, dans les airs et dans l’espace.

La prise en main est différente d’une phase à une autre, mais c’est assez facile à prendre rapidement en main surtout si vous avez déjà joué à certains classiques en 2D.

Chacune de ces phases de jeu aura ses « costumes » et se jouera différemment, à vous de les découvrir. Il faut remarquer que les costumes ainsi que les ennemis sont tous des références à un ou plusieurs épisodes de la série animée.

Le level design est relativement simple, vous aurez énormément de « pièces Felix » partout, même des « tuyaux » sous forme de sac de Felix qui contiendra ces pièces. Les pièges changent pas mal d’un niveau à un autre, en revanche ils sont assez espacés entre eux pour avoir la chance de réagir à chacun d’entre eux.

Le bestiaire est varié que ce soit les ennemis communs ou les boss. Les ennemis communs auront un peu de color swap (un ennemi identique juste la couleur est différente), mais c’est varié et ils vous mettront de réels obstacles si vous ne faites pas attention. Les boss sont assez faciles avec un pattern spécifique pour chacun, après c’est relativement simple de les vaincre vu qu’ils peuvent être touchés à n’importe quel moment.

Il y a 3 méthodes d’obtenir des vies supplémentaires. Atteindre le costume maximal du niveau et en obtenant power-up cœur supplémentaire, vous obtiendrez une vie. Trouver le power-ups lettre F en tapant dans un des nuages représentant le professeur ou obtenir une centaine de pièces Felix. Si vous faites attention à bien prendre les pièces, les F et les power-ups cœurs vous serez blindés de vie (le score aussi permet d’obtenir des vies supplémentaires).

La grosse difficulté du jeu est lorsqu’on commence dans la forme de base de Felix, car si vous prenez un coup ça signifie la mort et lorsqu’on recommence au milieu du niveau, vous pouvez facilement perdre plusieurs vies rapidement.

Il y a quelques options supplémentaires pour le confort du joueur. Vous pourrez retourner en arrière pour éviter la perte d’une vie, sauvegarder et charger. Il y aura des filtres pour retrouver les sensations de l’époque et quelques autres options (affichage, anti-papillotement, bordures d’écran, etc.).

La version Gameboy est identique à sa version NES, juste qu’il tourne un peu plus lentement, cependant rien de très différent à noter dans son gameplay.

Bah ça n’a pas changé depuis 1992

La version NES est plutôt colorée avec quelques décors différents, en revanche il y a des répétitions assez flagrantes de texture dans un même monde. Les animations pour un jeu NES sont plutôt pas mal surtout que chaque costume à sa propre animation et chaque ennemi aussi. La version Gameboy est un plus pauvre en graphisme et en animation, ça reste très correct pour un jeu de 1992 bien qu’il ait été éclipsé par Super Mario Land 2 sorti le même mois.

Une bonne musique qui grésille comme on les aime

Les musiques sont très sympathiques, chaque niveau à une musique joyeuse. Il y a une musique par monde (9 mondes) et une seule pour tous les boss. La version Gameboy reprend bien les musiques avec ses quelques canaux, mais il y a encore moins de musique puisqu’il y a moins de niveaux disponibles (6 mondes).

Le sound design est un peu particulier, la plupart des sons ne sont pas gênants, en revanche le saut à un son strident qui est agaçant. Le son de tuer un ennemi et celui du saut se ressemblent, c’est assez étrange comme choix.

C’est un jeu de plateformer NES, rien d’étonnant.

Le jeu est très court 1h30-2h suffira largement pour la version NES, 30 à 45 minutes pour la version Gameboy. Il n’y aura aucun intérêt à faire la version japonaise vu qu’elle est identique, d’ailleurs détail intéressant le message de la fin du jeu est en anglais donc il n’est pas traduit entièrement. La version NES a 9 mondes avec 3 niveaux par monde (à quelques exceptions près) et la version Gameboy a seulement 6 mondes avec 2 niveaux chacun à l’exception du monde 5 qui n’a qu’un niveau. Il n’y a pas de 100% à effectuer et le jeu est assez facile pour un jeu NES/Game Boy, ce qui est rare.