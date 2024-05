Saint-Ouen, France – 16 avril 2024 – Fangamer, le développeur indépendant Worm Club et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer l’arrivée prochaine d’une édition physique Nintendo Switch pour le jeu d’enquête humoristique Frog Detective.

Incluant les trois épisodes qui composent la trilogie d’enquêtes, Frog Detective: The Complete Mystery est une aventure narrative loufoque où vous devrez résoudre des mystères palpitants avec votre entrain et votre énorme loupe.

Disponible le 6 septembre 2024, cette édition physique contiendra deux cartes de visite, un code de téléchargement pour la bande-son, ainsi qu’une jaquette intérieure illustrée.

À propos de Frog Detective: The Entire Mystery :

Tu es un détective, et une grenouille, et il est temps de résoudre 3 mystères palpitants ! Incarnez une grenouille, trouvez des indices, interrogez des suspects saugrenus et dégainez votre loupe à la moindre occasion. Les jaloux la qualifieront peut-être d’inutile, mais ils n’y connaissent rien !

Dans la première enquête, L’Île hantée, un fantôme aussi énigmatique qu’insaisissable tourmente un paresseux depuis des semaines. La victime a embauché une équipe de fantômologues, mais leurs recherches sont au point mort. Heureusement pour le paresseux des tropiques (et malheureusement pour cette raclure de fantôme), la grenouille détective est bien décidée à tirer cette affaire au clair ! L’Île hantée constitue le premier opus de cette trilogie primée. C’est grâce à ce petit mystère que, partout dans le monde, l’univers de Frog Detective fait aujourd’hui l’objet d’un culte obsessionnel.

Dans la deuxième enquête, L’Affaire de la sorcière invisible, notre détective découvre la Lisière aux Sorcières. Un sombre méfait agite cette bourgade : quelqu’un a saboté la fête de bienvenue que les habitants préparaient à leur nouvelle voisine ! Ladite voisine est désormais introuvable et le village est en piteux état. La grenouille détective parviendra-t-elle a élucider ce mystère ? On l’espère, sinon le jeu risque d’être un peu nul.

La trilogie s’achève en beauté avec Corruption à Cow-boy Canyon, une enquête qui voit la grenouille détective s’allier à l’inspecteur Langoustine pour résoudre le casse-tête d’une ville sans shérif. Mais cette mission étonnamment simple n’est que la partie émergée de l’iceberg, et un complot bien plus sinistre attend notre amphibien. Après tout, le crime existe peut-être vraiment.

Cet ultime mystère plein de rebondissements est une véritable lettre d’amour aux fans de Frog Detective.

Frog Detective – Le mystère tout entier revisite le genre policier avec une bonhommie vive et malicieuse qui séduira toute la famille. Enquêtez en solo ou recrutez des complices pour vous amuser à lire les dialogues à voix haute. Alors, détective… Pensez-vous pouvoir résoudre le mystère?