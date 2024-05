Le 16 mai 2024. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé la sortie d’une nouvelle extension spéciale du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, qui sera disponible à partir du 2 août 2024, dans les magasins participants du monde entier.

Pêchaminus, découvert dans le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, fera ses débuts dans l’extension Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse en tant que Pokémon de type Obscurité. Les joueurs et joueuses peuvent utiliser le talent Chaînes Emprise de Pêchaminus-ex pour échanger leur Pokémon Actif contre l’un de leurs Pokémon de Banc de type Obscurité. Pêchaminus-ex peut être joué avec Félicanis-ex, Fortusimia-ex et Favianos-ex pour déverrouiller différentes mécaniques de jeu.

De plus, les cartes brillantes parallèles dans Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse auront un nouveau motif brillant unique autour de l’illustration. Les joueurs et joueuses peuvent identifier les cartes du set parallèles brillant grâce au code de l’extension situé en bas à gauche de la carte. Le code apparaît normalement en blanc dans un encadré noir, mais dans le cas présent, il apparaîtra en noir dans un encadré blanc.

Les cartes les plus remarquables de l’extension sont :

3 cartes Dresseur HIGH-TECH rares.

5 Pokémon-ex et 1 Pokémon-ex Téracristal.

15 Pokémon « illustration rare ».

10 Pokémon-ex, Pokémon-ex Téracristal et cartes Supporter « ultra rare ».

5 Pokémon et cartes Supporter « illustration spéciale rare ».

5 cartes texturées dorées « hyper rare ».

Les cartes de l’extension Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse seront disponibles dans les produits suivants :

Coffret Dresseur d’élite Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse (disponible le 2 août 2024) contenant 9 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, une carte promo « illustration rare » de Pêchaminus et divers accessoires de jeu.

contenant 9 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, une carte promo « illustration rare » de Pêchaminus et divers accessoires de jeu. Collection Illustration Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse – Scalpereur (disponible le 2 août 2024) contenant 4 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, une carte promo « illustration rare » de Scalpereur dans un style artistique Ukiyo-e unique (gravure sur bois) et 2 cartes promo brillantes de Scalpion et Scalproie.

contenant 4 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, une carte promo « illustration rare » de Scalpereur dans un style artistique Ukiyo-e unique (gravure sur bois) et 2 cartes promo brillantes de Scalpion et Scalproie. Collection Illustration spéciale Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse – Hyporoi-ex (disponible le 2 août 2024) contenant 5 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, une carte promo « illustration spéciale rare » d’Hyporoi-ex dans un style artistique Ukiyo-e unique (gravure sur bois) et 2 cartes promo brillantes d’Hypotrempe et Hypocéan.

contenant 5 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, une carte promo « illustration spéciale rare » d’Hyporoi-ex dans un style artistique Ukiyo-e unique (gravure sur bois) et 2 cartes promo brillantes d’Hypotrempe et Hypocéan. Collection Illustration spéciale Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse – Amphinobi-ex (disponible le 2 août 2024) contenant 5 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, une carte promo « illustration spéciale rare » d’Amphinobi-ex dans un style artistique Ukiyo-e unique (gravure sur bois) et 2 cartes promo brillantes de Grenousse et Croâporal.

contenant 5 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, une carte promo « illustration spéciale rare » d’Amphinobi-ex dans un style artistique Ukiyo-e unique (gravure sur bois) et 2 cartes promo brillantes de Grenousse et Croâporal. Blister de trois boosters avec carte promo Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse (disponible le 2 août 2024) contenant 3 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse et une carte promo brillante de Pêchaminus.

contenant 3 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse et une carte promo brillante de Pêchaminus. Mini-boîte Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse (disponible le 2 août 2024) contenant 2 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, une page d’autocollants et une carte artistique assortie à la boîte avec Noctunoir, Zoroark, Félicanis, Fortusimia ou Favianos.

contenant 2 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse, une page d’autocollants et une carte artistique assortie à la boîte avec Noctunoir, Zoroark, Félicanis, Fortusimia ou Favianos. Lot de boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse (disponible le 6 septembre 2024) contenant 6 boosters Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse.

Avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows le 1ᵉʳ août 2024. L’extension sera disponible dans la Boutique en jeu où les joueurs et joueuses pourront échanger des Cristaux, gagnés en terminant des quêtes quotidiennes, contre de nombreux produits Écarlate et Violet – Fable Nébuleuse.