Utilisez ce mot de passe pour ajouter ce Pokémon très sérieux à votre équipe.

Partez à l’aventure avec un compagnon fidèle à vos côtés en ajoutant le Coiffeton de Dot portant le Ruban Partenaire à votre équipe dans Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Quand Coiffeton portera le Ruban Partenaire, il entrera en combat avec le titre suivant : « Coiffeton de Dot ».

Dot est l’une des protagonistes de La série : Pokémon, les horizons. En tant que membre des Électacleurs Volants, elle voyage aux côtés de Liko et Rhod. Ensemble, ils s’efforcent d’élucider les mystères du monde des Pokémon, notamment liés au pendentif de Liko et à la Poké Ball ancienne de Rhod. Coiffeton est son fidèle ami, et vous pourrez aussi profiter de sa présence dans votre propre aventure. Vous pouvez retrouver La série : Pokémon, les horizons tous les mercredis sur Gulli.

Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer votre cadeau en jeu :

Lancez votre partie de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Sélectionnez « Poké Portail » dans le menu principal. Sélectionnez « Cadeaux Mystère » puis « Via un code ou mot de passe » pour vous connecter à Internet. Entrez le mot de passe D0T1STPARTNER. Le Pokémon est transféré dans votre partie. (Il apparaîtra dans votre équipe ou dans l’une de vos Boîtes PC.) N’oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Ce mot de passe est valable jusqu’au 30 novembre 2024 à 23:59 UTC.

Amusez-vous bien avec le partenaire Pokémon de Dot !