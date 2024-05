Obtenez plus d’informations sur les Pokémon Obscurs et apprenez-leur une nouvelle Attaque Chargée.

Si vous avez affronté la redoutable Team GO Rocket, vous avez sans doute déjà rencontré et même sauvé leurs Pokémon Obscurs. Quel est leur impact sur votre aventure dans Pokémon GO ?

Les Pokémon Obscurs sont faciles à reconnaître grâce à leurs yeux rouges et l’aura violette et menaçante qui les entoure. En plus de leur apparence physique unique, les Pokémon Obscurs se démarquent des autres Pokémon au combat puisqu’ils infligent 20 % de dégâts supplémentaires par attaque ! Cependant, les attaques qu’ils subissent leur assènent 20 % de dégâts supplémentaires. Leur capacité à infliger des dégâts supplémentaires rend les Pokémon Obscurs particulièrement efficaces dans les Combats de Raids, où la priorité est de vaincre les Boss de Raid rapidement. Ils peuvent également se révéler utiles dans la Ligue Combat GO si votre stratégie est bien pensée.

Certains Dresseurs et Dresseuses décident de purifier leurs Pokémon Obscurs en utilisant des Poussières Étoiles et des Bonbons, leur permettant ainsi de gagner immédiatement un boost d’attaque, de défense et de PV. Quand un Pokémon Obscur est purifié, il perd son bonus d’attaque et ne subit plus de dégâts supplémentaires, et son Attaque Chargée Frustration est remplacée par l’Attaque Chargée Retour, que seuls les Pokémon Obscurs purifiés peuvent apprendre.

La décision d’ajouter des Pokémon Obscurs ou non à votre équipe doit donc être mûrement réfléchie. Devriez-vous purifier vos Pokémon Obscurs ou plutôt tirer parti de leur bonus d’attaque ? Bien que personne ne puisse prendre cette décision à votre place, nous allons expliquer en détail tout ce que vous devez savoir pour faire le bon choix pour vos Pokémon et votre stratégie.

À quel point les Pokémon Obscurs sont-ils puissants ?

Comme mentionné précédemment, les Pokémon Obscurs frappent fort grâce à leurs attaques qui infligent 20 % de dégâts supplémentaires. Bien qu’ils reçoivent 20 % de dégâts de plus des attaques de leurs adversaires, leur force de frappe supplémentaire compense largement cet inconvénient dans plusieurs situations. Les Pokémon Obscurs sont particulièrement utiles quand le but est d’infliger des dégâts le plus rapidement possible. Leur force de frappe supplémentaire peut vous permettre de vaincre des Boss de Raid ou de faire pression sur vos adversaires dans la Ligue Combat GO.

Des Pokémon Obscurs disposant d’Attaques Immédiates qui infligent des dégâts importants, comme Empiflor Obscur avec Tranch’Herbe ou Granbull Obscur avec Charme, peuvent mettre K.O. certains des Pokémon de vos adversaires avant même que ces derniers n’aient pu utiliser leur première Attaque Chargée. Ce bonus de dégâts forcera également vos adversaires à utiliser des Boucliers Protecteurs pour bloquer une Attaque Chargée qu’ils seraient normalement capables d’encaisser. Parmi les Pokémon Obscurs les plus présents dans la Ligue Combat GO, citons Tentacruel Obscur, Aligatueur Obscur et Pingoléon Obscur dans la Ligue Super, suivis de Florizarre Obscur, Dracaufeu Obscur et Tartard Obscur dans la Ligue Hyper et enfin Mewtwo Obscur, Lugia Obscur et Ho-Oh Obscur dans la Ligue Master.

Où trouver les Pokémon Obscurs

Deux moyens s’offrent à vous pour rencontrer des Pokémon Obscurs dans Pokémon GO : vaincre un membre de la Team GO Rocket ou vaincre un Boss de Raid dans un Raid obscur.

Vous trouverez les Sbires de la Team GO Rocket ainsi que les chefs de la Team GO Rocket au niveau des PokéStops noirs surmontés d’un « R » de couleur rouge, ainsi que dans les montgolfières affichant un « R » rouge. En faisant tourner les PokéStops ou en touchant les montgolfières, vous pourrez défier un membre de la Team GO Rocket.

Les Sbires disposent d’une équipe de trois Pokémon qui, en général, partagent le même type. Ils vous lanceront un défi qui vous permettra de connaître le type de Pokémon qu’ils utiliseront au combat. Par exemple, un Sbire qui vous dit « Je vais te déc-rocher un coup de poing ! » aura des Pokémon de type Roche ; il est donc conseillé d’utiliser des attaques de type Eau, Plante, Combat, Sol ou Acier. Les Sbires de la Team GO Rocket n’utilisent pas de Boucliers Protecteurs et les vaincre est en général assez facile. Après avoir remporté la victoire, vous obtiendrez des récompenses et une rencontre avec l’un de leurs Pokémon Obscurs, qui est en général le premier de leur équipe. Vous pouvez aussi recevoir des Éléments mystérieux après avoir vaincu des Sbires. Récupérez six de ces éléments et assemblez-les pour obtenir un Radar Rocket qui vous permettra de trouver et de défier Sierra, Cliff et Arlo, les chefs de la Team GO Rocket. Ces adversaires sont bien plus coriaces que les Sbires et demandent une stratégie plus élaborée pour les vaincre.

Sierra, Cliff et Arlo livrent des combats en utilisant des Pokémon de différents types. La liste des Pokémon utilisés change après quelques mois, mais de manière générale, ils disposent chacun d’un Pokémon principal qui sera le même et envoyé en premier, puis un deuxième et troisième Pokémon choisis parmi une liste contenant trois options différentes. Les chefs utiliseront leurs deux Boucliers Protecteurs pendant un combat. Si l’on ajoute à cela la puissance considérable de leurs Pokémon Obscurs, remporter la victoire peut se révéler une tâche difficile. Mais après remporté la victoire, vous gagnerez une rencontre avec le Pokémon qu’ils ont envoyé en premier, comme lors d’un combat contre les Sbires. Lors des évènements spéciaux, vous pourrez même gagner un Super Radar Rocket vous permettant de trouver Giovanni, le Boss de la Team GO Rocket. Si vous réussissez à le vaincre, vous aurez la possibilité de rencontrer un puissant Pokémon Obscur légendaire !

Les Raids obscurs ont fait leurs débuts dans Pokémon GO en mai 2023. À l’instar des Combats de Raids habituels, les Raids obscurs ont lieu dans une Arène Pokémon et les Dresseurs et Dresseuses peuvent s’unir pour combattre un Boss de Raid Pokémon surpuissant. Il existe des Raids obscurs de niveau 1, de niveau 3 et de niveau 5. Si vous parvenez à vaincre le Boss de Raid dans la limite du temps imparti, vous pourrez le rencontrer et tenter de l’attraper en utilisant des Honor Balls. Plus vite le Boss de Raid est vaincu, plus vous recevrez d’Honor Balls pour tenter de l’attraper.

Cela dit, les Raids obscurs présentent quelques particularités qui les rendent plus difficiles que les Raids habituels. Il n’est pas possible d’utiliser un passe de Raid à distance pour y participer et vous devez les rejoindre en personne pour défier ces Pokémon à la puissance exceptionnelle. Les Boss de Raids obscurs de niveau 3 et 5 deviennent furieux pendant le combat, ce qui augmente leur Attaque et leur Défense.

Les Dresseurs et Dresseuses peuvent utiliser des Gemmes purifiées pour tenter de calmer les Boss de Raids Obscurs furieux, ce qui diminue temporairement leur Attaque et leur Défense. Les Gemmes purifiées peuvent être fabriquées en combinant des Fragments obscurs, que vous pouvez obtenir en remportant des combats contre les membres de la Team GO Rocket. Les Dresseurs et Dresseuses qui participent au Raid pourront utiliser autant de Gemmes purifiées qu’ils le souhaitent. Leurs effets se cumuleront, ce qui vous offrira un avantage significatif au combat.

Comment se débarrasser de Frustration avec les CT

Tous les Pokémon Obscurs possèdent l’Attaque Chargée Frustration. Ce qui ne manque pas d’ironie, car il est possible que ressentiez vous-même de la frustration après avoir fourni tant d’efforts pour attraper un puissant Pokémon Obscur qui en fin de compte, ne connaît qu’une faible Attaque Chargée de type Normal. Vous vous demandez sans doute comment faire pour lui apprendre une Attaque Chargée différente, tout en sachant que les CT Attaques Chargées ne peuvent pas être utilisées en temps normal pour oublier Frustration. Mais rien n’est impossible.

Gardez une bonne quantité de CT Attaques Chargées sous le coude puis guettez l’apparition des évènements Pokémon GO qui permettront à vos Pokémon Obscur d’oublier Frustration. Lorsqu’un tel évènement sera disponible, suivez les instructions ci-dessous pour utiliser vos CT et apprendre à vos Pokémon une nouvelle Attaque Chargée.

Choisissez le Pokémon Obscur à qui vous souhaitez apprendre une nouvelle Attaque Chargée en touchant la Poké Ball située en bas et au milieu de l’écran afin d’ouvrir le menu et d’accéder au stockage Pokémon (vous pouvez taper le mot « obscur » dans la barre de recherche pour voir rapidement tous vos Pokémon Obscurs). Après avoir trouvé le Pokémon que vous cherchiez, appuyez dessus, puis appuyez sur l’icône en bas à droite de votre écran, et ensuite sélectionnez Objets à partir du menu. Après avoir localisé vos CT Attaques Chargées, appuyez sur votre CT Attaque Chargée ou CT Attaque Chargée d’élite, puis confirmez que vous souhaitez l’utiliser pour apprendre à vos Pokémon une nouvelle Attaque Chargée. Veuillez noter que votre Pokémon ne peut pas réapprendre Frustration et qu’il n’est pas possible de choisir l’Attaque Chargée qu’il apprendra avec une CT Attaque Chargée normale.

Il est tentant d’utiliser immédiatement une CT Attaque Chargée d’élite pour choisir une Attaque Chargée ou d’utiliser plusieurs CT Attaques Chargées jusqu’à obtenir celle que vous voulez. Cependant, gardez à l’esprit qu’il n’est possible d’oublier Frustration en utilisant une CT Attaque Chargée que pendant une période limitée. Veillez donc à apprendre à votre Pokémon Obscur n’importe quelle Attaque Chargée avant la fin de l’évènement. Une fois que votre Pokémon a oublié Frustration, vous pouvez prendre le temps de décider quelle Attaque Chargée lui conviendra le mieux. Vous pouvez utiliser vos CT Attaques Chargées ou CT Attaques Chargées d’élite comme vous le faisiez auparavant.

Si vous souhaitez apprendre à votre Pokémon Obscur une attaque exclusive à une Journée Communauté, il est recommandé de remplacer Frustration avant de faire évoluer ce Pokémon. De nombreuses attaques disponibles pendant un évènement spécial comme une Journée Communauté demandent l’utilisation d’une CT Attaque Chargée d’élite pour être obtenues en dehors de l’évènement. Les CT Attaques Chargées d’élite sont rares et doivent être utilisées avec parcimonie, mais si vous avez manqué l’occasion d’apprendre à votre Pokémon une nouvelle attaque pendant la Journée Communauté, vous pouvez utiliser une CT Attaque Chargée d’élite.

Même si vous n’avez aucun rôle particulier à assigner à vos Pokémon Obscurs, il est judicieux de profiter de toutes les occasions pour leur faire oublier Frustration. La bonne Attaque Chargée peut faire d’un Pokémon Obscur un membre redoutable de votre équipe !

Comment obtenir des CT Attaques Chargées

Vous aurez besoin de plusieurs CT Attaques Chargées si vous souhaitez apprendre à vos Pokémon Obscurs une Attaque Chargée autre que Frustration. Heureusement, il existe de nombreux moyens d’obtenir des CT Attaques Chargées. Veuillez noter cependant que la plupart de ces méthodes ne garantissent pas l’obtention d’une CT Attaque Chargée en récompense.

Remporter un Combat de Raid. Il est possible de recevoir une CT Attaque Chargée après avoir remporté un combat contre un Boss de Raid.

Il est possible de recevoir une CT Attaque Chargée après avoir remporté un combat contre un Boss de Raid. Participer à des Combats de Dresseurs. Les CT Attaques Chargées figurent parmi les récompenses pouvant être reçues après des Combats de Dresseurs.

Les CT Attaques Chargées figurent parmi les récompenses pouvant être reçues après des Combats de Dresseurs. Remporter un combat contre Spark, Blanche ou Candela. Remportez la victoire après un combat contre un capitaine d’équipe et vous pourriez recevoir une CT Attaque Chargée.

Remportez la victoire après un combat contre un capitaine d’équipe et vous pourriez recevoir une CT Attaque Chargée. Terminer des tâches d’Études. Il est possible d’obtenir en récompense, parmi d’autres, des CT Attaques Chargées après avoir terminé des tâches d’Études ponctuelles, d’Études spéciales ou des tâches d’Études de terrain.

Il est possible d’obtenir en récompense, parmi d’autres, des CT Attaques Chargées après avoir terminé des tâches d’Études ponctuelles, d’Études spéciales ou des tâches d’Études de terrain. Remporter des combats dans la Ligue Combat GO. Il est possible de recevoir une CT Attaque Chargée en fonction du nombre de combats que vous remportez par série de cinq et du type de récompenses (de base ou premium).

Il est possible de recevoir une CT Attaque Chargée en fonction du nombre de combats que vous remportez par série de cinq et du type de récompenses (de base ou premium). Obtenir des CT Attaques Chargées dans la Boutique en jeu. Des Boîtes à thème disponibles dans la Boutique en jeu, notamment les Boîtes Journée Communauté, contiennent parfois des CT Attaques Chargées. Les Boîtes peuvent également contenir des CT Attaques Chargées d’élite.

Avantages obtenus en purifiant des Pokémon Obscurs

Il y a tout autant de raisons de purifier un Pokémon Obscur que de raisons de l’utiliser au combat. Les Pokémon purifiés obtiennent un boost de 2 en Attaque, Défense et PV. Les Pokémon purifiés demandent beaucoup moins de Poussières Étoiles et de Bonbons que les Pokémon Obscurs quand il faut les recharger, les faire évoluer ou leur apprendre une nouvelle attaque. Si vous cherchez un Pokémon doté de statistiques parfaites, l’un des moyens les plus faciles d’en obtenir un est de purifier un Pokémon Obscur. Mais surtout, vous éviterez la frustration de Frustration. Purifier un Pokémon Obscur lui fera oublier Frustration et apprendre l’Attaque Chargée Retour, une attaque de type Normal qui inflige pas moins de 130 dégâts dans les Combat de Dresseurs. Cette attaque a une place de choix dans la Ligue Combat GO, notamment avec Ténéfix dans la Ligue Super. Contrairement à Frustration, vous pouvez utiliser une CT Attaque Chargée pour oublier Retour à n’importe quel moment.

Il est possible de purifier un Pokémon à tout moment en utilisant des Poussières Étoiles et des Bonbons. La quantité requise varie en fonction du Pokémon. Par exemple, purifier un Aspicot Obscur peut coûter 1 000 Poussières Étoiles et un Bonbon Aspicot, tandis que purifier un Pokémon Obscur légendaire peut coûter jusqu’à 20 000 Poussières Étoiles et 20 Bonbons. Il vaut mieux purifier un Pokémon Obscur avant de le recharger, au risque de dépenser énormément de Bonbons et de Poussières Étoiles gagnés à la sueur de votre front.

Pour purifier vos Pokémon, touchez le bouton rose Purifier situé au dessus du bouton Recharger sur la page d’informations du Pokémon.