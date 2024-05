Balancez-vous, sautez et frayez-vous un chemin à travers les dimensions dans la suite de Grapple Dog, jeu d’action-plateforme en 2D salué par la critique ! Explorez des mondes pleins d’action en compagnie de Pablo et Luna qui doivent faire équipe pour sauver le cosmos… à leur manière !

Aujourd’hui, l’éditeur Super Rare Originals et le développeur Medallion Games ont confirmé la sortie de Grapple Dogs : Cosmic Canines sur Nintendo Switch. Le jeu sortira le 15 août 2024.

Grapple Dogs : Cosmic Canines est la suite du jeu original et propose un gameplay plus action-plateforme en 2D. Pablo et Luna, un duo intrépide de chiots, ont pour mission de sauver le cosmos cette fois-ci. L’animation est assurée par Jellybox Studio. Le jeu sera vendu en version numérique sur l’eShop de la Switch. Il vous en coûtera au total 14,99 $ / 12,99 £ / 14,99 €.

DEUX CHIENS VALENT MIEUX QU’UN !

Plus de chiens = encore plus d’action ! La mystérieuse Luna se joint à l’aventure, son arsenal venant ajouter de nouvelles possibilités de gameplay inédites. Alternez à votre guise entre Pablo, héros passé pro en matière de balancement et Luna, l’anti-héroïne à la gâchette facile !

LE RETOUR DE PABLO

L’extrêmement caressable, aventureux et acrobatique Pablo fait son grand retour, toujours accompagné de son fidèle grappin qui lui permet de se déplacer avec style et aisance dans les différents niveaux et mondes à travers le cosmos, mais aussi d’accomplir défis et épreuves de plateformes complexes. Il pourra également compter sur de nouvelles capacités et de nouveaux amis pour l’aider dans son aventure !

BALANCEZ-VOUS AVEC STYLE

Pour celles et ceux qui apprécient vraiment le challenge, des objets à collectionner optionnels vous permettront de peaufiner encore davantage vos prouesses au grappin et au tir ! Mettez vos talents de speedrunning à l’épreuve grâce aux modes Contre-la-montre et faites la course contre le(s) monde(s) entier(s) de manière à prouver à toutes et à tous qui est le canin ultime !