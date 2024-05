Vous voulez rencontrer le meilleur détective du coin ? Celui avec qui il n’y a jamais de « quack » ? Venez avec nous découvrir Duck Detective: The Secret Salami ! Ce jeu d’enquête à l’humour absurde est développé par les Berlinois de Happy Broccoli Games. Il débarque le 23 mai 2024 au tout petit prix de dix euros sur l’eShop. Un jeu qui vous clouera le bec ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Duck Detective: The Secret Salami.

Une affaire duckastique

Duck Detective: The Secret Salami est un jeu d’enquête à l’humour absurde. Nous incarnons le célébrissime Détective Duck, un canard désemparé par la vie : sa compagne Ana l’a quitté et depuis, nuit après nuit, il essaie d’oublier cette rupture en mangeant du pain.

Sans argent et dans un état qu’on pourrait qualifier de… déplorable, Détective Duck reçoit un appel mystérieux venant d’une compagnie de bus. Visiblement, quelqu’un aurait volé le déjeuner des employés.

Ni une ni deux, nous voilà dans l’entreprise prêts à résoudre ce scandaleux vol commis par le Bandit Salami.

Le gameplay et la prise en main de Duck Detective: The Secret Salami sont vraiment très simples. Vous incarnez votre canard et vous vous déplacez dans le but de découvrir la vérité.

Le détective Duck n’a pas de grandes compétences ou de pouvoirs spéciaux et doit utiliser son intuition et sa capacité de raisonnement pour résoudre l’enquête.

Nous pouvons interroger toutes les personnes présentes qui vont nous raconter leur version des évènements. Parfois, ces derniers vont nous raconter ce qu’ils ont envie de raconter même si cela n’a aucun lien avec le larcin. Notre personnage retiendra certains de leurs mots qui se transformeront en indices.

Nous pouvons aussi « scanner » les objets et les personnages avec notre loupe afin de repérer des détails qui pourront devenir eux aussi des indices.

Une fois tous les indices réunis, c’est bon, nous pouvons sortir notre carnet à « deducktion » afin de résoudre l’énigme ! Il suffira de placer les bons mots dans des phrases à trous afin d’avancer dans l’enquête. Des indications viendront nous aiguiller pour trouver plus facilement la bonne réponse.

On ne fait pas d’enquête sans casser des œufs

Le gameplay est assez simple mais il est très efficace, bien aidé par un humour à toute épreuve et qui n’en manque pas une pour nous faire rire. La plupart des « indices » repérés sont en réalité des blagues ou des descriptions un peu stupides.

L’humour déployé est très réussi, alternant les moments cocasses et les jeux de mots autour des canards. Que demander de plus ? Il existe même un bouton juste pour cancaner fièrement sur le lieu du crime. Les amateurs de canards comme nous sont aux anges.

L’histoire de Duck Detective: The Secret Salami repose sur un « whodunit » où finalement trouver le coupable n’est pas vraiment le plus important. Il y a bien un sentiment de satisfaction à résoudre toute l’enquête, mais le vrai plaisir repose sur les scènes et les liens absurdes qui lient tous les personnages.

Ces derniers sont d’ailleurs très drôles et chacune des personnalités ne manque de nous faire rire.

Un détective désespéré ? De la romance ? Du drame ? Des rebondissements ? Des « quacks » ? Duck Detective: The Secret Salami coche toutes les cases de la bonne parodie du film noir et nous enchante pendant toute la durée de l’aventure.

Les énigmes sont simples, mais nécessitent quand même de se creuser les méninges. Nous sommes souvent obligés de revoir trois à quatre fois les indices pour réussir à trouver la bonne réponse. Nous avons aimé toutes ces phases de recherche dans lesquelles nous comparons par exemple les écritures de deux lettres manuscrites.

Un jeu avec beaucoup de quacklités

Malgré toutes ces quacklités qui font que Duck Detective: The Secret Salami est une très belle aventure, le jeu n’est pas exempt de petits défauts qui peuvent frustrer le joueur.

Déjà, et ce n’est pas rien pour un public français, Duck Detective: The Secret Salami n’est pas traduit dans notre langue. Il faut un niveau courant pour comprendre tous les termes, et nous avons dû même nous aider parfois d’un traducteur pour comprendre certains mots.

Nous comprenons la difficulté que représente la traduction d’une telle expérience avec tous ces jeux de mots impossibles à retranscrire en français, mais nous comprenons aussi que cette absence de traduction frustre le joueur non-anglophone.

Ensuite, la résolution des énigmes peut parfois elle aussi être frustrante, peu claire malgré les indices et les aides. Nous avons toujours fini par trouver les solutions mais parfois nous les trouvions avec de la chance en tentant un peu au hasard toutes les combinaisons possibles.

La musique, qui est pourtant de bonne facture avec un jazz bien senti, est parfois un peu répétitive. Nous avons eu un thème qui s’est répété pendant près de trente minutes et nous avons saturé de cet air pourtant réussi.

C’est pour ces raisons, mais aussi pour savourer au mieux votre aventure, que nous vous conseillons de faire ce jeu sur de petites sessions.

Mais uniquement disponible dans la langue de Sheggspeare

La durée de vie de Duck Detective: The Secret Salami est d’ailleurs très courte : le jeu se termine en deux-trois heures en fonction de votre niveau et ne possède aucune rejouabilité.

Mais comment se plaindre de la durée de vie d’un jeu quand celui-ci n’est qu’à dix euros ? Dans la catégorie des petits prix, Duck Detective: The Secret Salami est clairement un must-have qui va vous amuser et vous enchanter.

Les graphismes sont très réussis avec cet univers qui tourne parfaitement le film noir en dérision tout en restant très accessible. Nous avons aimé les décors et les personnages.

La bande-son est, hormis la musique répétitive, très bonne. Les comédiens de doublage sont vraiment excellents et donnent de la personnalité à chacun des personnages.

Duck Detective: The Secret Salami est d’ailleurs une expérience parfaite à faire en mode portable. Le gameplay assez simple et sans prise de tête est clairement adapté peu importe comment vous voulez jouer avec votre Nintendo Switch.

Nous vous avons préparé non pas une, mais trois vidéos présentant l’intégralité du jeu. Nous vous joignons sur ce test la première partie pour que vous puissiez vous faire votre propre avis.