Soyez prêts à débarquer dans la game avec des voitures modifiées et boostées à la nitro et à descendre des canettes de Nuka-Cola dans votre armure assistée T-60 dans Fortnite Battle Royale Chapitre 5 Saison 3 : Débridé et son tout nouveau Passe de combat.

Explorez le désert: Dans le nouveau biome du désert, la Machiniste est à la tête de la raffinerie de nitro Redline, Scarr la reine du ring dirige le cirque de spectacle automobile, le Nitrodrome et Megalo Don préside leur base d’opérations, Brutal Beachhead. Trouvez des aspergeurs de nitro ou des barils de nitro provenant de Redline Rig pour donner à votre véhicule, ou à vous-même, un boost de vitesse, de puissance et bien plus encore lorsque vous traversez le désert.

Pour plus d’informations sur les nouveautés de Battle Royale Chapitre 5 Saison 3, consultez le blog Fortnite.