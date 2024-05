Le 24 mai 2024. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a publié la nouvelle extension Écarlate et Violet – Mascarade Crépusculaire du très populaire Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. L’extension est disponible à partir d’aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Dans Écarlate et Violet – Mascarade Crépusculaire les joueurs et les joueuses pourront rencontrer Félicanis, Fortusimia, Favianos et d’autres pour la première fois dans le JCC Pokémon. Ces Pokémon ont été découverts dans le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 1 : Le Masque Turquoise des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

De plus, le Pokémon légendaire Ogerpon apparaîtra dans Écarlate et Violet – Mascarade Crépusculaire en tant que quatre Pokémon-ex Téracristal de types Plante, Feu, Eau et Combat, selon le masque porté. Les joueurs et joueuses peuvent combattre avec différents types d’Ogerpon-ex en utilisant Masque de Monstre, une nouvelle carte Objet qui permet d’échanger tout Ogerpon-ex en jeu contre un autre Ogerpon-ex de la pile de défausse.

Les cartes de l’extension Écarlate et Violet – Mascarade Crépusculaire sont maintenant disponibles dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier. Les lots de boosters de l’extension Écarlate et Violet – Mascarade Crépusculaire contenant 6 boosters Écarlate et Violet – Mascarade Crépusculaire seront exclusivement disponibles sur Amazon.fr.

​De plus, Écarlate et Violet – Mascarade Crépusculaire est maintenant disponible en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent collectionner et combattre avec de nouvelles cartes d’Ogerpon, et lors de la connexion, le Passe de combat Écarlate et Violet – Mascarade Crépusculaire récompensera les joueurs et les joueuses avec un nouveau deck centré sur Ogerpon Masque Turquoise-ex. Les joueurs et les joueuses pourront également déverrouiller un deck premium supplémentaire de Lanssorien-ex en échangeant des Cristaux, gagnés en accomplissant des quêtes quotidiennes.