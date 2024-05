Le prochain volet de la célèbre série de jeux de tir à la première personne DOOM devrait être dévoilé lors de la présentation des jeux Xbox en juin prochain. Selon les informations rapportées par Tom Henderson d’Insider Gaming, ce nouveau jeu portera officiellement le titre « DOOM : The Dark Ages » (précédemment connu sous le nom de code « Year Zero ») et sera fortement inspiré par l’époque médiévale.

Tom Henderson a partagé ses informations exclusives sur ce nouveau chapitre de la franchise DOOM :

« L’année dernière, j’ai entendu parler des premiers détails du prochain opus de la franchise DOOM, qui m’a été décrit comme un ‘monde de DOOM d’inspiration médiévale’. Bien que cela ne donne pas nécessairement beaucoup d’informations, ‘l’année zéro’, ‘l’âge des ténèbres’ et ‘d’inspiration médiévale’ commencent à peindre une image vivante de ce que pourrait être la prochaine étape de la série. Peut-être allons-nous jeter un coup d’œil sur la vie du Doomslayer à l’époque médiévale ? Une sorte de préquelle ? »

Il semble que DOOM : The Dark Ages sera disponible sur plusieurs plateformes. Jez Corden de Windows Central a confirmé que le jeu est également prévu pour PlayStation. Bien qu’il n’y ait pas encore de mention spécifique d’une sortie sur Nintendo, la Switch a reçu toutes les entrées majeures de DOOM, y compris les fameux « ports impossibles » des derniers titres et DLC. Cela laisse penser que ce nouveau titre pourrait aussi se retrouver sur la future console de Nintendo.

L’idée d’un DOOM médiéval suscite une grande excitation parmi les fans. Imaginer le Doomslayer dans un contexte médiéval offre des possibilités intrigantes, tant en termes de narration que de gameplay. Ce cadre pourrait introduire de nouvelles armes, des ennemis inspirés de créatures mythologiques et des environnements gothiques riches en détails. Une préquelle explorant les origines du Doomslayer ou un univers alternatif pourrait enrichir encore davantage l’univers de DOOM.