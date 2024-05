L’année dernière, un certain Super Mario RPG est revenu sur Nintendo Switch. Un remake complet d’un jeu SNES dont la notoriété n’a eu de cesse de grimper jusqu’à son retour sur nos plate-formes modernes. Un remake permettant au plus grand nombre de pouvoir y jouer confortablement. Par ailleurs, à l’époque le développement d’une suite à Super Mario RPG était prévu sur Nintendo 64, une suite qui changera au final totalement de nom pour devenir la licence Paper Mario. Un premier opus paru sur Nintendo 64 donc, suivi d’une suite sur Nintendo Gamecube. Pareillement à Super Mario RPG, Paper Mario: La Porte Millénaire initialement sorti sur Nintendo Gamecube s’apprête à revenir cette année sur Nintendo Switch pour fêter ses 20 ans, et nous avons déjà eu la chance de parcourir longuement à nouveau cet opus tout en papier (notre test ici).

Digital Foundry a fourni des détails techniques clés, dont le taux de rafraîchissement (framerate) et la résolution. Voici un aperçu complet des améliorations graphiques et des spécifications techniques :

Améliorations Graphiques

Textures retravaillées : La quasi-totalité des textures a été améliorée pour offrir une expérience visuelle plus moderne et immersive.

Interface utilisateur modernisée : Les éléments de l'interface utilisateur ont été réadaptés pour les télévisions modernes, offrant une meilleure lisibilité et un design plus actuel.

Géométrie totalement reconstruite : Les modèles 3D ont été reconstruits, apportant une netteté et une définition accrues aux environnements et aux personnages.

Remplacement des sprites 2D par des modèles 3D : Les sprites 2D traditionnels ont été remplacés par des modèles 3D, améliorant l'apparence globale du jeu.

Réflexions en espace d'écran (SSR) : Les surfaces réfléchissantes bénéficient désormais de réflexions en espace d'écran, ajoutant de la profondeur et du réalisme.

Occlusion ambiante en espace d'écran (SSAO) : L'occlusion ambiante améliore l'ombrage, particulièrement notable dans les environnements intérieurs avec une lumière limitée, comme le bureau du Professeur Frankly.

Cartes d'ombres plus détaillées : Les ombres sont plus détaillées, apportant un réalisme supplémentaire aux scènes.

Effets de lumière : Des rayons de lumière ont été ajoutés dans certaines scènes pour accentuer l'atmosphère.

Spécifications Techniques