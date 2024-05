La Nintendo Switch a dépassé la Nintendo DS pour devenir la console de jeu la plus vendue au Japon. C’est ce que révèlent les dernières données de Famitsu, un média nippon spécialisé dans les jeux vidéo.

Plus tôt dans la journée, le média a rapporté que la Nintendo Switch s’était vendue à 40 000 exemplaires supplémentaires au cours de la dernière semaine. Le total général des ventes de la console s’élève désormais à 32 903 701 exemplaires. À titre de comparaison, la DS s’est vendue à 32 864 129 exemplaires au Japon. La Switch a obtenu ce record au cours de sa 377e semaine de commercialisation, un exploit impressionnant pour une console qui continue de montrer sa popularité après plusieurs années sur le marché.

La Switch est également sur le point d’obtenir le record mondial des ventes de consoles de jeu. Au 31 mars, les ventes totales de l’appareil s’élevaient à 141,32 millions d’exemplaires. Pour référence, la Nintendo DS a enregistré un total de 154,02 millions d’exemplaires vendus. Juste devant la console portable de Nintendo se trouve la PlayStation 2 (PS2) de Sony, dont le nombre officiel est de 155 millions d’exemplaires, bien que certaines estimations suggèrent que le chiffre réel pourrait être plus proche de 160 millions.

La Switch, lancée en mars 2017, a su séduire un large public grâce à son concept hybride, permettant une utilisation à la fois comme console de salon et console portable. Ses jeux phares, tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe, ont contribué à son immense succès.

En comparaison, sur le sol japonais, la PlayStation 4 (PS4) de Sony, lancée en 2013, a enregistré des ventes d’environ 9,3 millions d’unités. Sa successeure, la PlayStation 5 (PS5), bien que toujours en phase de stagnation de l’aveu même de son constructeur, a vendu environ 2,3 millions d’unités depuis son lancement en novembre 2020.

Du côté de Microsoft, les ventes des consoles Xbox ont toujours été plus modestes au Japon. La Xbox One, sortie en 2013, n’a vendu qu’environ 115 000 unités, et la Xbox Series X|S, lancée en novembre 2020, a atteint environ 250 000 unités vendues à ce jour. Le marché japonais reste traditionnellement dominé par les consoles de Nintendo et Sony.

Avec une telle avance sur le marché, la console hybride de Nintendo reste une force dominante dans l’industrie du jeu vidéo. Nintendo a officiellement reconnu le mois dernier que le successeur de la Switch serait annoncé avant mars 2025. Cependant, on ne sait pas encore quand la nouvelle console sera réellement lancée, laissant ainsi la Nintendo Switch profiter encore d’une période significative de domination avant l’arrivée de son successeur. Les analystes s’attendent à ce que Nintendo continue d’innover pour maintenir son leadership sur le marché des consoles de jeux vidéo.