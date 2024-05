Le jeu d’horreur classique 16 bits débarque pour la première fois en Occident.

L’horloge tourne pour la sortie moderne d’un classique du survival-horror ! Le studio de jeu indépendant WayForward, aux côtés de ses partenaires d’édition Sunsoft et Limited Run Games, est terriblement heureux d’annoncer qu’une version améliorée du Clock Tower original de 16 bits sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et PC en 2024 (à la base, le jeu devait sortir début 2024), marquant la première fois que cette terrifiante aventure initiale de la populaire série d’horreur sera officiellement traduite et commercialisée en Amérique du Nord et en Europe.

La version physique de The Clock Tower : Rewind Switch sera disponible en précommande le 31 mai 2024 ici.

More Clock Tower: Rewind info! The game features the classic graphics, sound, and gameplay of the Super Famicom version, but adds several new features, including a new animated intro. Here’s a sneak peek! (The game launches later this year.) pic.twitter.com/xL98cl5KMw — WayForward (@WayForward) May 22, 2024

Clock Tower est une série de jeux vidéo d’horreur emblématique qui a débuté en 1995. Le jeu original, intitulé « Clock Tower: The First Fear », a été développé par Human Entertainment et est sorti sur Super Famicom, la version japonaise de la Super Nintendo. Depuis lors, plusieurs suites et spin-offs ont été créés, chacun apportant sa propre contribution unique à l’histoire et à l’atmosphère de la série.

L’élément central de Clock Tower est la présence d’un tueur surnommé Scissorman, un homme déformé armé de ciseaux géants, qui poursuit et menace les protagonistes tout au long du jeu. Les joueurs endossent le rôle d’un personnage principal, souvent une jeune femme, qui doit échapper à Scissorman, résoudre des énigmes et découvrir les mystères qui entourent le manoir ou l’environnement dans lequel se déroule l’histoire.

Clock Tower se distingue par son atmosphère angoissante et son gameplay axé sur la fuite et la survie. Contrairement à de nombreux jeux d’horreur, les protagonistes de Clock Tower ne sont généralement pas armés et doivent compter sur leur astuce et leur ingéniosité pour échapper aux attaques du tueur. Les joueurs doivent se cacher, éviter les pièges et prendre des décisions rapides pour rester en vie.

La série a connu plusieurs titres notables, notamment « Clock Tower 2 » (connu sous le nom de « Clock Tower: Ghost Head » au Japon), « Clock Tower 3 » et « Haunting Ground » (qui a été initialement conçu comme une suite non officielle à Clock Tower). Chaque jeu présente son propre scénario et de nouveaux personnages, mais conserve l’élément de base du tueur effrayant à la poursuite des protagonistes.

Clock Tower a acquis une base de fans dévouée grâce à son ambiance terrifiante, à son gameplay unique et à son approche différente de l’horreur. La série a contribué à populariser le genre du survival horror et a eu une influence significative sur de nombreux jeux ultérieurs, tels que la série des « Resident Evil » et « Silent Hill ».

—

Limited Run Games est une entreprise américaine spécialisée dans l’édition et la distribution de jeux vidéo en éditions limitées. Fondée en 2015 par Josh Fairhurst et Douglas Bogart, la société a son siège à Apex, en Caroline du Nord. Limited Run Games se distingue par sa mission de produire des versions physiques de jeux numériques, principalement pour les plateformes PlayStation et Nintendo, bien qu’elle ait élargi son catalogue pour inclure d’autres consoles.

Limited Run Games a vu le jour en réponse à une tendance croissante dans l’industrie des jeux vidéo : l’accent mis sur les téléchargements numériques au détriment des versions physiques. Les fondateurs, passionnés par les jeux vidéo et nostalgiques des boîtes de jeux traditionnelles, ont décidé de créer une entreprise qui remettrait les versions physiques à l’honneur. Leur mission est simple : « Forever Physical ». Ils croient que chaque jeu mérite une version physique, qui peut être collectée, exposée et conservée pour les générations futures.

Le premier jeu publié par Limited Run Games fut Breach & Clear pour la PlayStation Vita, en octobre 2015. Ce titre a rapidement trouvé son public, et son succès a confirmé la viabilité du modèle économique de l’entreprise. Encouragée par cette réussite, Limited Run Games a rapidement élargi son catalogue, proposant des titres pour la PlayStation 4, puis pour la Nintendo Switch et d’autres plateformes.

L’impact de Limited Run Games sur l’industrie est significatif. Ils ont non seulement prouvé qu’il existait un marché pour les éditions physiques limitées, mais ils ont également influencé d’autres éditeurs à adopter des stratégies similaires. Toujours à la recherche de nouvelles opportunités, Limited Run Games a lancé en 2020 une boutique physique à Cary, en Caroline du Nord, où ils vendent leurs éditions limitées ainsi que d’autres produits liés aux jeux vidéo. Cette expansion dans le commerce de détail est une nouvelle étape dans leur stratégie de croissance.

—

WayForward Technologies, souvent abrégé en WayForward, est un développeur de jeux vidéo américain réputé pour ses créations originales et ses adaptations de licences populaires. Fondée en 1990 par Voldi Way, l’entreprise a son siège à Valencia, en Californie. WayForward est particulièrement apprécié pour ses jeux aux animations soignées, son approche créative et son respect des franchises classiques tout en leur apportant une touche moderne. WayForward a été fondé en 1990 par Voldi Way, initialement comme une entreprise de développement de logiciels éducatifs et de jeux vidéo. Les premières années de la société étaient marquées par une concentration sur les titres éducatifs pour divers éditeurs. Cependant, au fil du temps, WayForward a élargi ses horizons pour inclure des jeux plus traditionnels, en particulier ceux adaptés de séries télévisées et de films.

Le premier succès majeur de WayForward est venu avec le jeu Shantae, sorti en 2002 sur Game Boy Color. Créé par Matt Bozon, l’un des principaux concepteurs de l’entreprise, Shantae est devenu un classique culte grâce à son gameplay innovant, ses graphismes détaillés et son animation fluide. Bien que les ventes initiales aient été modestes, le jeu a gagné une base de fans fidèle, poussant WayForward à développer plusieurs suites au fil des années.

WayForward est reconnu pour sa capacité à travailler avec diverses licences populaires, en adaptant des séries télévisées, des films et des bandes dessinées en jeux vidéo. Parmi leurs projets notables, on trouve des adaptations de franchises telles que Adventure Time, DuckTales: Remastered, Contra 4, et Aliens: Infestation. Ces jeux sont souvent salués pour leur fidélité aux sources originales tout en intégrant des mécaniques de jeu innovantes et un design artistique distinctif.

En plus des adaptations, WayForward a également développé de nombreuses IP originales. Shantae reste l’une de leurs franchises les plus emblématiques, avec plusieurs suites comme Shantae: Risky’s Revenge, Shantae and the Pirate’s Curse, Shantae: Half-Genie Hero, et Shantae and the Seven Sirens.

Pour finir ce petit retour rapide sur WayForward Technologies, on se rappellera qu’ils sont au développement de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, disponible depuis plus d’un an, ou encore Contra: Operation Galuga qui vient de sortir sur Nintendo Switch.