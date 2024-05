G-MODE Corporation, le développeur derrière Hokkaido Rensa Satsujin : Ohotsuku ni Kiyu – Tsuioku no Ryuuhyou / Namida no Nipopo Ningyou, a récemment annoncé la date de lancement de ce jeu au Japon pour le 12 septembre 2024. Une excellente nouvelle pour les fans est que le jeu sera disponible en anglais, facilitant son acquisition sur l’eShop japonais. De plus, le jeu proposera des options en japonais, en chinois traditionnel et en chinois simplifié, offrant ainsi une expérience accessible à un large public. L’édition physique de la Switch coûtera 8 800 yens.

Hokkaido Rensa Satsujin : Ohotsuku ni Kiyu a une histoire fascinante. Sorti à l’origine sur PC par LOGiN SOFT en 1984, puis sur Famicom en 1987, il est considéré comme le troisième volet de la « Yuji Horii Mystery Trilogy » après The Portopia Serial Murder Case et Karuizawa Yuukai Annai. Ce jeu, qui n’a jamais bénéficié d’un remake complet par le passé, est un véritable joyau classique qui attire l’attention des amateurs de jeux d’aventure, apparaissant régulièrement sur les listes des « remakes de jeux d’aventure les plus recherchés ». Ce remake fidèle de la version Famicom a été soigneusement adapté à l’ère moderne, préservant ainsi toute la magie de l’original tout en offrant une expérience optimisée pour les joueurs d’aujourd’hui.

L’histoire se déroule dans la région d’Hokkaido, où une série de meurtres mystérieux secouent la communauté. Lorsque la poupée Nipopo pleure, un autre cadavre apparaît… Ces meurtres entraînent une série d’enquêtes complexes et de rebondissements, mettant en lumière les sombres secrets de la région.

Le rassemblement de développeurs légendaires qui travaillent sur ce projet est tout simplement impressionnant. Avec Yuji Horii ( créateur et scénariste de la série de jeux vidéo de rôle Dragon Quest), le créateur original et superviseur du nouveau scénario, ainsi que des talents éminents comme Kazunori Orio, Gouzou Shiozaki, Kiyokazu Arai, Toshiyuki Ueno et Satoshi Kadokura, le jeu bénéficie d’une équipe de développement de premier ordre, prête à offrir une expérience de jeu exceptionnelle.

Ce remake comprend également une toute nouvelle histoire supervisée par Yuji Horii, se déroulant en 2024 après les événements de l’incident d’Ohotsuku en 1987. Élucidez les mystères des meurtres d’Ohotsuku dans cette aventure captivante, enrichie par des voix off de qualité et une chanson thème envoûtante interprétée par Shoko Nakagawa.

Pour les collectionneurs et les passionnés, l’édition physique du jeu est une véritable perle rare. Elle comprend non seulement le remake, mais aussi le jeu original Hokkaido Rensa Satsujin : Ohotsuku ni Kiyu, offrant ainsi une double dose de plaisir nostalgique. De plus, les premières copies du jeu offriront des bonus exclusifs, notamment un livre d’art inspiré du légendaire magazine PC LOGiN, ainsi qu’un CD de la bande originale avec de nouveaux arrangements.

En résumé, Hokkaido Rensa Satsujin : Ohotsuku ni Kiyu promet d’être une expérience mémorable pour les joueurs, mêlant habilement le charme rétro du classique original avec des améliorations modernes et des ajouts passionnants. Préparez-vous à plonger dans une enquête captivante et à découvrir les mystères insondables qui se cachent dans les eaux troubles d’Ohotsuku.