Rangez cette rumeur dans le dossier « à prendre avec des pincettes ».

Un insider plutôt fiable, connu sous le nom de みどり (Midori), a déclaré sur X (ex-Twitter) qu’il avait entendu dire que le très attendu Kingdom Hearts 4, ainsi que toute la série Kingdom Hearts, pourraient arriver sur la prochaine console de Nintendo (alias la ‘Switch 2’).

Midori a précisé : « En février, quelqu’un m’a envoyé un message concernant Missing Link, KH4 et les portages Steam, mais je ne connaissais pas la source à l’époque ». Cette même source leur avait également parlé de la sortie de la série Kingdom Hearts sur Steam, qui n’avait pas encore été annoncée à ce moment-là mais a depuis été confirmée. Il est important de souligner le mot « pourraient » dans cette information, car c’est ainsi que Midori l’a formulé dans son post. Toutefois, Midori s’est avéré très fiable par le passé, notamment en ce qui concerne les informations sur la franchise Persona.

and the entire series and KH4 might come to next Nintendo hardware.

— みどり (@MbKKssTBhz5) May 21, 2024