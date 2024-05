INTI CREATES est ravi d’annoncer son nouveau projet en développement, « Card-en-Ciel » ! Le jeu a été confirmé pour la Nintendo Switch, il sortira le 24 octobre 2024.



L’annonce de la date s’accompagne d’un nouveau trailer:

Contrairement aux précédents titres d’INTI CREATES, Card-en-Ciel est un RPG de combat de cartes au tour par tour avec des donjons de type roguelite. Vous contrôlerez le « détective en fauteuil de jeu » Neon dans ses combats à travers ces donjons, chacun basé sur un jeu fictif différent dans l’univers de Card-en-Ciel. Les combats se déroulent sur une grille de 3 x 6, permettant aux joueurs d’utiliser leurs cartes pour attaquer, se déplacer ou utiliser des compétences spéciales. Chaque victoire permet au joueur d’obtenir une nouvelle carte qu’il peut mettre dans son deck immédiatement et ajouter à sa collection plus tard.

Le jeu propose une histoire complète qui se développe au fur et à mesure de la conquête des donjons, avec des options vocales en anglais et en japonais ! Toutes les cartes de personnages du jeu, soit plus de 300, seront également prononcées dans les deux langues ! De plus, la bande-son du jeu comprendra 50 chansons.

Inti Creates transforme la fantaisie en réalité en créant une version jouable d’un jeu inventé pour Card-en-Ciel ! Restez à l’écoute pour plus de détails sur « Divine Dynamo Flamefrit » !

À propos de Divine Dynamo Flamefrit

Divine Dynamo Flamefrit est un jeu d’action en 2D inspiré du style des animes de robots populaires dans les années 90. Les joueurs sont invités à explorer un monde fantastique en vue de dessus, incarnant Yuuto Hino, un jeune homme invoqué d’un autre monde. Lorsqu’il affronte un boss, le gameplay passe à une vue à la première personne à bord de son compagnon robot, Flamefrit.

Histoire

Dans le monde du jeu VR « full-dive » Rust Tactics, des personnages d’autres jeux vidéo commencent à apparaître avec leur propre volonté. Lorsqu’un membre de l’équipe de développement, Ancie, demande de l’aide, le « Détective en fauteuil de jeu » Neon entre en action pour résoudre le mystère dans le monde numérique. Parcourez des jeux transformés en donjons, rencontrez des héros et héroïnes, faites-vous des amis et sauvez le monde du jeu vidéo !

Personnages

Neon (Voix : Aleks Le) : Un hacker talentueux qui résout des crimes dans les mondes VR « full-dive », également connu sous le nom de « Détective en fauteuil de jeu ». Lorsqu’il accepte la demande d’Ancie de l’aider dans le monde de Rust Tactics, il découvre des personnages sentients d’autres jeux, déclenchant une aventure à travers le multivers des jeux.

Ancie (Voix : Christina Vee) : Une développeuse chez Helios Interactive, créateurs de Rust Tactics, qui demande l'aide de Neon lorsqu'un incident survient dans le monde du jeu. Ancie soutient Neon lors de son exploration de donjons en analysant les données ennemies pour créer des cartes.

Aperçu du jeu

Point 1 : Explorez des donjons virtuels roguelite !

Parcourez librement chaque donjon à votre propre rythme. En battant chaque ennemi, vous ajoutez un nouvel allié puissant à votre deck de cartes, mais vous pouvez également sauter des combats pour aller directement au boss quand vous êtes prêt.

Le nombre de tours que vous prenez dans un donjon déterminera votre score, alors assurez-vous d’aller vite si vous visez le meilleur score ! Lorsque vous entrez dans un donjon normal, votre deck sera réinitialisé, vous permettant d’essayer de nouvelles stratégies à chaque fois. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas que vous perdez les cartes que vous avez rassemblées dans le donjon ! Vous pourrez utiliser vos cartes collectées en les apportant dans les donjons comme cartes maîtresses lors de moments critiques, et dans des donjons de Grand Combat spéciaux que vous débloquerez en jouant au jeu.

Point 2 : Chaque carte est un personnage à part entière !

Card-en-Ciel inclut plus de 300 cartes différentes représentant des personnages de jeux vidéo fictifs, chacun avec sa propre personnalité. Chaque carte est entièrement doublée, depuis le moment où vous l’obtenez jusqu’à l’utilisation de ses capacités spéciales en combat. Elles réagissent même lorsque vous réussissez ou êtes en difficulté, et parlent à leurs amis et ennemis pendant l’inactivité ! Les personnages sur vos cartes prennent vie grâce au « Link Etude System » dans Card-en-Ciel. En plus des personnages de jeux fictifs, des personnages des jeux d’Inti Creates sont également présents sur les cartes !

Point 3 : Des Muses puissantes vous soutiennent avec 50 chansons uniques !

Des cartes spéciales avec des personnages « Muse » commenceront à chanter en combat lorsque vous remplissez leurs conditions, fournissant des effets puissants en plus des capacités normales de vos cartes. Les chansons des Muses ont été créées comme si elles figuraient dans leurs jeux respectifs, jusqu’au style de l’époque ! 50 chansons sont incluses, allant des thèmes d’ouverture et de fin aux chansons de combat passionnantes. Vous pouvez amener plusieurs Muses en combat, où leurs chansons s’alternent lorsque vous remplissez leurs conditions, rendant l’action dynamique.

Point 4 : Profitez d’une histoire complète !

L’histoire se déroule à travers plus de 10 donjons, chacun avec ses propres rencontres uniques, cartes à collectionner et Muses avec de nouvelles chansons. Vos explorations de donjons culminent en un combat de boss difficile contre les héros et héroïnes du monde du jeu en vedette, avec des rebondissements liés aux jeux eux-mêmes. Après avoir terminé un donjon, vous aurez accès à 10 niveaux de difficulté supplémentaires. Ces modes difficiles non seulement renforcent les ennemis, mais ajoutent de nouvelles règles que vous pourrez utiliser à votre avantage pour affronter des adversaires plus coriaces. En plus du mode histoire, vous pouvez affronter d’autres joueurs en PVP en temps réel ou relever un donjon quotidien pour vous classer dans les classements en ligne !