Initialement prévu pour une sortie au printemps 2024 sur Nintendo Switch, The Star Named EOS a été reprogrammé pour cet été. L’éditeur Playism a partagé une toute nouvelle bande-annonce accompagnant cette annonce, que vous pouvez visionner ci-dessus.

En outre, les acteurs de voix pour les différentes versions linguistiques de la mère du personnage principal ont été annoncés :

Anglais – Suzie Yeung (Yuffie Kisaragi dans Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy VII Remake)

– Suzie Yeung (Yuffie Kisaragi dans Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy VII Remake) Japonais – Aoi Yuuki (Persona 5, Genshin Impact)

– Aoi Yuuki (Persona 5, Genshin Impact) Chinois – Shandy Ma (voix pour plus de 20 000 publicités et programmes télévisés)

The Star Named EOS, suite du jeu indie acclamé de Silver Lining Studio, Behind the Frame, est un jeu de réflexion narratif centré sur la photographie. Depuis son plus jeune âge, Dei recevait régulièrement des lettres de sa mère lorsqu’elle voyageait, chacune accompagnée d’une magnifique photographie du lieu qu’elle visitait.

Un jour, Dei remarque quelque chose d’étrange dans l’une des photos qu’elle a laissées derrière elle, remettant en question tout ce qu’il croyait savoir. Maintenant, guidé par la voix de sa mère au plus profond de lui, Dei doit partir seul pour découvrir la vérité sur sa famille et affronter le passé.

Explorez un monde magnifiquement dessiné à la main et capturez les moments éphémères qui façonnent une vie. Recréez de vieilles photographies et découvrez la vérité longtemps oubliée d’un mystère familial, car des souvenirs fragmentés vous aideront à retrouver un amour longtemps resté inachevé. Avec un mélange parfait de style artistique somptueux et de mécaniques de jeu de puzzle axées sur la narration, The Star Named EOS vous emmènera dans un voyage éblouissant et fantastique de réminiscence et d’identité.

Préparez-vous à plonger dans cette aventure captivante cet été et à dévoiler les secrets enfouis dans les souvenirs et les photographies. The Star Named EOS promet d’offrir une expérience de jeu unique et émotive qui ne manquera pas de toucher les joueurs en quête d’histoires profondes et de visuels enchanteurs.