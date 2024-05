Un nouveau jeu où les chats sont à l’honneur ? Ne nous en dîtes pas plus : c’est pour nous !

Développé par Underbite Games, édité par Merge Games et Maximum Entertainement, Whisker Waters ne s’annonce malheureusement pas sous de bons auspices. En effet, une drôle d’impression nous a rapidement envahis dès le premier écran de jeu : la sensibilité de la manette ne semble pas exemplaire. Une petite mise à jour pourrait estomper ce défaut mineur, soyons bons joueurs et ne partons pas sur de mauvaises bases !

Whisker Waters propose dans un premier temps la personnalisation de son personnage. Nombreuses caractéristiques sont modulables selon les préférences du joueur. Néanmoins, force est de reconnaître que notre héros, un chat, reste assez moche quoique l’on trifouille pour essayer de l’arranger (ou alors nous aimons trop les chats pour les réduire à ces gros pixels). Une fois cette petite activité clôturée, une courte introduction nous invite à découvrir le monde dans lequel nous allons évoluer : les garde-pêches sont les garants de ce dernier. Présents sur tous les fronts, ils assurent de nombreux rôles stratégiques, notamment celui de la protection de la ville contre les plus grands fléaux. Bien entendu, nous allons bientôt rejoindre ces rangs ! Notre immersion dans le milieu commence par une petite séance d’entraînement, sous la tutelle d’un garde-pêche expérimenté. Ce dernier a pour rôle de nous apprendre à pêcher. Et déjà, nous ne mordons plus franchement à l’hameçon…

Chat ne prend pas !

Le menu circulaire permet d’atteindre les principaux outils : sans grande surprise, nous y retrouvons la canne à pêche. Afin de pouvoir débusquer les poissons les plus rares, il convient dans un premier temps de faire ses premiers essais sans se montrer trop gourmand sur sa réussite. Voire dans notre cas, d’être carrément flexible sur le bon fonctionnement de notre équipement.

Primo, le lancé : une petite cible est visible et permet de sélectionner la zone de lancée de l’appât. Secundo : le choix de la puissance : une jauge apparaît avec un petit spot rouge indiquant le moment où il convient d’appuyer pour avoir la puissance idéale pour atteindre la zone souhaitée. Et tertio : dès qu’un poisson mord à l’hameçon, il suffit de le ramener jusqu’à nous tout en restant dans une zone de confort, affichée en vert.

Sur le papier, tout ceci est très classique. Et pourtant… malgré un manque d’originalité certain, la maniabilité de la canne à pêche est particulièrement lourde, avec une visibilité de la zone de lancée le plus souvent assez mauvaise. Que dire du choix du poisson que vous souhaitez ferrer… il va falloir plisser outrageusement les yeux pour espérer parfaitement faire la distinction entre les espèces. Le titre ne vous fera pas de cadeaux : il est nécessaire de chasser les poissons qui ne vous intéresse pas en les effrayant, tout en espérant que les heureux élus restent dans le coin ! Certains poissons seront attirés par un appât, quand d’autres seront indifférents à ce dernier.

Tout cela ne serait pas si gênant si le titre ne présentait pas de nombreux bugs… nous avons été contraints de relancer la partie à deux reprises dans les 5 premières minutes de jeu. Et d’autres relances ont suivi… en effet, la capture de poissons était tout simplement impossible lors de notre première partie, aucun poisson ne s’est intéressé à notre appât ! Un autre bug est apparu peu de temps ensuite alors que nous rendions une quête. Puis un autre bug tandis que nous discutions avec un villageois… notre partie s’est donc montrée chaotique avec un intérêt pour le titre de moins en moins consistant. La présence de chats ne fait pas tout !

Cat’astrophe !

Plus nous avancions dans l’aventure, plus celle-ci nous a semblé pénible… avec un effort très succinct des développeurs. La majorité des quêtes se limitent à aller pêcher tel ou tel poisson dans différents environnements, avec quelques appâts, avant de les rendre à untel ou untel. Whisker Waters dispose bien d’une carte mais celle-ci montre rapidement ses limites. Le joueur est donc souvent obligé de se remémorer où la quête en cours a été réalisée afin de pouvoir la rendre au bon personnage. Au final, nous avons enchaîné les dialogues avec tout le monde afin d’être certains de ne pas manquer la moindre mission (youpi). Les dialogues souffrent de bugs à leur tour, tandis que l’annonce du moment de la journée elle-même est incorrecte : LE nuit, LE journée. Pas bien grave mais finalement à l’image du titre…

Whisker Waters offre à ses (courageux) joueurs quelques combats. Là encore, quelle purge ! Les ennemis ont une hitbox agaçante, « popent » à nouveau très rapidement, surgissent de nulle part.… et tout se clôture dans un bruitage horrible. La mort n’est pas punitive, mais elle n’en reste pas moins désagréable et pénible !

Les graphismes ne sont pas dignes d’une Nintendo Switch, avec des décors peu travaillés, une brillance omniprésente, des entités qui se ressemblent… La musique et les bruitages ne parviennent malheureusement pas à relever le niveau : la musique devient très vite répétitive et les bruitages ne parviennent pas à donner véritablement du peps à l’aventure : quelques miaulements par-ci par-là, c’est plus agaçant qu’autre chose. Pour couronner le tout, la caméra se montre souvent particulièrement désagréable, obligeant à joueur à la tournicoter encore et encore. Enfin, soulignons la présence de nombreux ralentissements au cours de notre partie…

Une bonne chose : la sauvegarde automatique fréquente ! Avec tous ces bugs, elle est bien utile… à condition d’avoir l’envie de jouer à Whisker Waters !

Whisker Waters est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 25 euros environ.

Le connaissez-vous ?

