Pas un jour ne passe sans que la leaker Midori ne dévoile de nouvelles informations sur son compte Twitter. Lorsqu’il ne partage pas des informations sur SEGA et Atlus, elle parle de quelque chose se passant chez Nintendo. Jusqu’à présent, toutes les informations qu’elle a publiées se sont révélées exactes.

Sans grande surprise, Midori a encore des nouvelles à partager. Selon lui, un jeu vidéo lié à la série Bleach est en préparation pour la Nintendo Switch. Pour l’instant, aucune autre information n’a été divulguée, y compris la date de sortie du jeu. Vous pouvez voir son tweet à ce sujet ci-dessous.

A title related to the Bleach series will be released on Nintendo Switch hardware. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 26, 2024

Midori, connue pour ses fuites fiables, continue de captiver la communauté des joueurs avec ses révélations précises et régulières. Ses précédentes informations ont toujours été vérifiées, renforçant sa crédibilité.

Voici la liste des jeux vidéo Bleach :

Jeux sur PlayStation 2

Bleach: Erabareshi Tamashii (Bleach: Selected Souls) – 2005 (Japon) Bleach: Hanatareshi Yabou (Bleach: Shattered Blade) – 2006 (Japon) Bleach: Blade Battlers – 2006 (Japon) Bleach: Blade Battlers 2nd – 2007 (Japon)

Jeux sur PlayStation 3

Bleach: Soul Resurrección – 2011 (Japon, Amérique du Nord, Europe)

Jeux sur PlayStation Portable

Bleach: Heat the Soul – 2005 (Japon) Bleach: Heat the Soul 2 – 2005 (Japon) Bleach: Heat the Soul 3 – 2006 (Japon) Bleach: Heat the Soul 4 – 2007 (Japon) Bleach: Heat the Soul 5 – 2008 (Japon) Bleach: Soul Carnival – 2008 (Japon) Bleach: Heat the Soul 6 – 2009 (Japon) Bleach: Soul Carnival 2 – 2009 (Japon) Bleach: Heat the Soul 7 – 2010 (Japon)

Jeux sur Nintendo DS

Bleach: The Blade of Fate – 2006 (Japon), 2007 (Amérique du Nord), 2008 (Europe) Bleach: Dark Souls – 2007 (Japon), 2008 (Amérique du Nord), 2009 (Europe) Bleach: The 3rd Phantom – 2008 (Japon), 2009 (Amérique du Nord, Europe)

Jeux sur Nintendo Wii

Bleach: Shattered Blade – 2006 (Japon), 2007 (Amérique du Nord, Europe) Bleach: Versus Crusade – 2008 (Japon)

Jeux sur GameCube

Bleach: Tasogare ni Mamieru Shinigami (Bleach: Shinigami in the Twilight) – 2005 (Japon)

Jeux sur Mobile

Bleach: Brave Souls – 2015 (iOS, Android) Bleach: Immortal Soul – 2020 (iOS, Android)

Jeux sur Navigateur Web

Bleach: Soul Slayer – Années 2010 Bleach Online – 2014

Jeux sur PC

Bleach: Brave Souls – 2020 (Steam)

Bleach est un manga japonais écrit et illustré par Tite Kubo. La série suit les aventures d’Ichigo Kurosaki, un adolescent qui acquiert accidentellement les pouvoirs d’un Shinigami (Dieu de la mort) de Rukia Kuchiki. Ces pouvoirs lui permettent de protéger les vivants des esprits malveillants et d’aider les âmes perdues à trouver la paix.

Arc 1 : Arc du Shinigami remplaçant

Ichigo Kurosaki, un lycéen capable de voir les fantômes, rencontre Rukia Kuchiki, un Shinigami. Lors d’une bataille avec un Hollow (esprit malveillant), Rukia est gravement blessée et transfère ses pouvoirs à Ichigo pour qu’il puisse protéger sa famille. Ichigo devient alors un Shinigami remplaçant, combattant des Hollows et guidant les âmes vers la Soul Society, le monde des esprits.

Arc 2 : Arc de la Soul Society

Rukia est arrêtée et condamnée à mort pour avoir transféré ses pouvoirs à un humain. Ichigo et ses amis – Orihime Inoue, Uryū Ishida et Yasutora « Chad » Sado – infiltrent la Soul Society pour la sauver. Après de nombreux combats, Ichigo parvient à sauver Rukia. Il est révélé que le capitaine Sōsuke Aizen, considéré comme un traître, manipule les événements pour obtenir le Hōgyoku, un artefact puissant. Aizen déserte la Soul Society avec deux autres capitaines, Gin Ichimaru et Kaname Tōsen.

Arc 3 : Arc des Bounts (anime seulement)

Les Bounts, des êtres immortels qui consomment les âmes humaines pour survivre, sont introduits. Ichigo et ses amis les combattent et finalement les vainquent. Cet arc est une exclusivité de l’anime et n’apparaît pas dans le manga.

Arc 4 : Arc des Arrancars

Aizen utilise le Hōgyoku pour créer des Arrancars, des Hollows ayant des pouvoirs de Shinigami. Ichigo et ses amis affrontent les Arrancars envoyés par Aizen. Orihime est enlevée par Aizen, obligeant Ichigo et ses amis à envahir le Hueco Mundo, le monde des Hollows, pour la sauver. Ils combattent les Espada, les plus puissants des Arrancars. Ichigo vainc Ulquiorra, l’un des Espada les plus forts, et sauve Orihime.

Arc 5 : Arc de la bataille de Karakura

Aizen lance une attaque sur la ville de Karakura pour créer la Clé du Roi, un artefact qui lui permettra de tuer le Roi des Âmes. Les capitaines de la Soul Society combattent les Espada et les Arrancars. Ichigo affronte Aizen et utilise une technique ultime, le Mugetsu, pour le vaincre, perdant temporairement ses pouvoirs de Shinigami.

Arc 6 : Arc du Fullbring

Ichigo, ayant perdu ses pouvoirs de Shinigami, rencontre des Fullbringers, des humains ayant des pouvoirs spéciaux. Ils l’aident à récupérer ses pouvoirs, mais il découvre que leur chef, Kūgo Ginjō, est un ancien Shinigami remplaçant devenu renégat. Ichigo récupère ses pouvoirs avec l’aide de ses amis Shinigamis et vainc Ginjō.

Arc 7 : Arc de la guerre sanglante de mille ans

Le Vandenreich, une armée de Quincys dirigée par Yhwach, attaque la Soul Society. Les Quincys, autrefois exterminés par les Shinigamis, reviennent pour se venger. Ichigo découvre qu’il est à moitié Quincy, hérité de sa mère. Yhwach tue le Roi des Âmes, menaçant de détruire tous les mondes. Ichigo et ses alliés affrontent Yhwach et ses Sternritters, les soldats les plus puissants du Vandenreich. Dans un combat final, Ichigo utilise ses pouvoirs combinés de Shinigami et de Quincy pour vaincre Yhwach.

Épilogue

Des années plus tard, Ichigo est marié à Orihime et ils ont un fils nommé Kazui. Rukia est devenue capitaine et est mariée à Renji Abarai, avec qui elle a une fille nommée Ichika. La paix est rétablie dans les mondes des vivants et des esprits.