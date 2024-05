La rumeur était donc plutôt fiable, KLab vient d’annoncer que Bleach : Brave Souls, un jeu d’action 3D Free 2 Play basé sur la série manga/anime Bleach, se dirige vers la Nintendo Switch cet été. Il sera lancé dans la plupart des régions du monde, à l’exception de la Chine et de certaines régions spécifiques.

Bleach: Brave Souls annoncé pour cet été sur Nintendo Switch



Voici la dernière vidéo, qui présente les personnages les plus récents ajoutés au jeu :

Masaki Kurosaki (Thousand-Year Blood War, version 2024)

Masaki est une Quincy Echt et la dernière de la famille Kurosaki. Elle était fiancée à Ryuken Ishida, mais lors d’un incident, elle rencontra le Soul Reaper Isshin Shiba et fut sauvée par lui.

Isshin Shiba (Thousand-Year Blood War, version 2024)

Capitaine de l’escouade 10. Lors d’un incident qui l’amène à visiter le monde des vivants, Isshin rencontre sa future femme, Masaki, et prend une décision importante qui affectera sa vie.

KLab ne donne pas beaucoup de détails sur la version Nintendo Switch et précise seulement qu’elle sera en anglais, japonais, français et lchinois. Cette version Nintendo Switch de Bleach : Brave Souls arrive dans le cadre de la nouvelle stratégie de KLab, qui consiste à s’étendre sur plusieurs plateformes et appareils afin de s’assurer qu’un maximum de joueurs puissent profiter de leurs jeux. Lancé pour la première fois en 2015, Bleach : Brave Souls a été téléchargé plus de 90 millions de fois (y compris les téléchargements répétés).

Bleach: Brave Souls est un jeu vidéo mobile développé par KLabGames, basé sur le manga et l’anime Bleach de Tite Kubo. Lancé initialement au Japon en juillet 2015, le jeu est disponible sur les plateformes iOS et Android, et a également été porté sur PC via Steam en août 2020. Je vous propose un petit copte rendu sur le jeu:

Gameplay

Combats en Temps Réel : Les joueurs contrôlent des personnages de l'univers de Bleach dans des combats en temps réel. Chaque personnage a des attaques de base, des compétences spéciales et des attaques ultimes.

Équipe de Trois : Les joueurs forment des équipes de trois personnages pour affronter des ennemis et des boss dans différents niveaux.

Personnalisation des Personnages : Les joueurs peuvent améliorer leurs personnages en utilisant des matériaux d'évolution, des âmes de lien et des accessoires pour augmenter leurs statistiques.

Histoire et Quêtes : Le jeu suit les arcs narratifs principaux du manga et de l'anime Bleach, ainsi que des histoires originales exclusives au jeu.

Modes de Jeu : Story Mode : Suivez l'histoire principale et complétez des missions pour gagner des récompenses. Co-Op : Jouez avec d'autres joueurs dans des missions coopératives. PvP : Affrontez d'autres joueurs dans l'Arène pour grimper dans les classements. Guild Quests : Participez à des quêtes de guilde pour gagner des récompenses en équipe.

:

Événements et Contenu

Événements Saisonniers : Des événements spéciaux sont régulièrement organisés, incluant des quêtes limitées dans le temps et des récompenses exclusives.

Nouveaux Personnages : De nouveaux personnages et versions alternatives de personnages existants sont fréquemment ajoutés, souvent en lien avec des événements ou des arcs narratifs spécifiques.

Collaborations et Crossovers: Le jeu inclut parfois des collaborations avec d'autres franchises ou événements spéciaux qui introduisent de nouveaux éléments et personnages.

Bleach est un manga japonais écrit et illustré par Tite Kubo. La série suit les aventures d’Ichigo Kurosaki, un adolescent qui acquiert accidentellement les pouvoirs d’un Shinigami (Dieu de la mort) de Rukia Kuchiki. Ces pouvoirs lui permettent de protéger les vivants des esprits malveillants et d’aider les âmes perdues à trouver la paix.

Arc 1 : Arc du Shinigami remplaçant

Ichigo Kurosaki, un lycéen capable de voir les fantômes, rencontre Rukia Kuchiki, un Shinigami. Lors d’une bataille avec un Hollow (esprit malveillant), Rukia est gravement blessée et transfère ses pouvoirs à Ichigo pour qu’il puisse protéger sa famille. Ichigo devient alors un Shinigami remplaçant, combattant des Hollows et guidant les âmes vers la Soul Society, le monde des esprits.

Arc 2 : Arc de la Soul Society

Rukia est arrêtée et condamnée à mort pour avoir transféré ses pouvoirs à un humain. Ichigo et ses amis – Orihime Inoue, Uryū Ishida et Yasutora « Chad » Sado – infiltrent la Soul Society pour la sauver. Après de nombreux combats, Ichigo parvient à sauver Rukia. Il est révélé que le capitaine Sōsuke Aizen, considéré comme un traître, manipule les événements pour obtenir le Hōgyoku, un artefact puissant. Aizen déserte la Soul Society avec deux autres capitaines, Gin Ichimaru et Kaname Tōsen.

Arc 3 : Arc des Bounts (anime seulement)

Les Bounts, des êtres immortels qui consomment les âmes humaines pour survivre, sont introduits. Ichigo et ses amis les combattent et finalement les vainquent. Cet arc est une exclusivité de l’anime et n’apparaît pas dans le manga.

Arc 4 : Arc des Arrancars

Aizen utilise le Hōgyoku pour créer des Arrancars, des Hollows ayant des pouvoirs de Shinigami. Ichigo et ses amis affrontent les Arrancars envoyés par Aizen. Orihime est enlevée par Aizen, obligeant Ichigo et ses amis à envahir le Hueco Mundo, le monde des Hollows, pour la sauver. Ils combattent les Espada, les plus puissants des Arrancars. Ichigo vainc Ulquiorra, l’un des Espada les plus forts, et sauve Orihime.

Arc 5 : Arc de la bataille de Karakura

Aizen lance une attaque sur la ville de Karakura pour créer la Clé du Roi, un artefact qui lui permettra de tuer le Roi des Âmes. Les capitaines de la Soul Society combattent les Espada et les Arrancars. Ichigo affronte Aizen et utilise une technique ultime, le Mugetsu, pour le vaincre, perdant temporairement ses pouvoirs de Shinigami.

Arc 6 : Arc du Fullbring

Ichigo, ayant perdu ses pouvoirs de Shinigami, rencontre des Fullbringers, des humains ayant des pouvoirs spéciaux. Ils l’aident à récupérer ses pouvoirs, mais il découvre que leur chef, Kūgo Ginjō, est un ancien Shinigami remplaçant devenu renégat. Ichigo récupère ses pouvoirs avec l’aide de ses amis Shinigamis et vainc Ginjō.

Arc 7 : Arc de la guerre sanglante de mille ans

Le Vandenreich, une armée de Quincys dirigée par Yhwach, attaque la Soul Society. Les Quincys, autrefois exterminés par les Shinigamis, reviennent pour se venger. Ichigo découvre qu’il est à moitié Quincy, hérité de sa mère. Yhwach tue le Roi des Âmes, menaçant de détruire tous les mondes. Ichigo et ses alliés affrontent Yhwach et ses Sternritters, les soldats les plus puissants du Vandenreich. Dans un combat final, Ichigo utilise ses pouvoirs combinés de Shinigami et de Quincy pour vaincre Yhwach.

Épilogue

Des années plus tard, Ichigo est marié à Orihime et ils ont un fils nommé Kazui. Rukia est devenue capitaine et est mariée à Renji Abarai, avec qui elle a une fille nommée Ichika. La paix est rétablie dans les mondes des vivants et des esprits.