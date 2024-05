En mai 2021, Square-Enix a annoncé qu’il travaillait sur un remake HD-2D de Dragon Quest III. Suite à cette annonce, une mise à jour de l’équipe en décembre 2022 indiquait que tout le monde travaillait dur pour mener à bien le projet, mais le jeu a quand même bien disparu des radars.

Plus de 9 mois plus tard, nous avons eu le plaisir de découvrir une nouvelle mise à jour de la part des développeurs lorsque le créateur de Dragon Quest, Yuji Horii, a indiqué que le développement progressait de manière assez régulière. Un peu plus tard, Horii a de nouveau fait part de ses commentaires sur le remake, expliquant qu’il avait passé du temps chez Square-Enix à tester le titre. Apparemment, il est resté au studio jusqu’à 22 heures pour jouer, il semble donc qu’il y ait eu beaucoup de choses à voir sur le jeu.

Aujourd’hui, nous avons une nouvelle mise à jour sur l’état du jeu: le teaser trailer ci-dessous qui confirme officiellement le jeu sur Nintendo Switch (même si on avait peu de doute).

Ce teaser nous amène également à nous demander s’il ne s’agit pas d’un simple Dragon Quest III HD-2D. Certains pensent que l’expression « l’héritage commence » utilisée dans la bande-annonce indique que d’autres titres bénéficieront du traitement HD-2D. Les trois premiers titres de Dragon Quest étant tous liés à l’aventure d’Erdrick, certains pensent qu’une trilogie de titres en HD-2D pourrait être en préparation.