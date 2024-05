PQube, PixelHeart, le développeur Storybird Studio et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer un édition physique pour Beyond The Ice Palace 2.

Suite de Beyond The Ice Palace premier du nom sorti il y a maintenant plus de 35 ans sur ordinateurs domestiques, Beyond The Ice Palace 2 est un jeu d’action et de plateformes néo-rétro en pixel-art plein d’adrénaline.

Beyond The Ice Palace 2 sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 début 2025.

Sortez des abysses de la mort pour récupérer votre trône dans un fabuleux jeu action platformer. Incarnez le Roi maudit en maniant les chaînes qui vous emprisonnaient autrefois. Utilisez-les comme armes pour vaincre vos adversaires et vous déplacer sur les terres dangereuses de votre royaume brisé. Découvrez des zones cachées, résolvez des énigmes, et obtenez des trésors secrets pour augmenter votre pouvoir afin d’affronter des boss colossaux et coriaces dans des batailles épiques. Montez stratégiquement de niveau pour surmonter les obstacles et reprenez votre place de roi !