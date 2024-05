Depuis près de 44 ans, la petite boule jaune n’a eu de cesse de gober des fantômes (après avoir dégusté une super pac-gomme)… Le revoilà donc toujours aussi affamé pour un jeu multijoueur uniquement… On oublie Pac-Man 99 et on fait le tour des labyrinthes ensemble dans PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs ?

Paku paku paku

Sans mentir, on peut affirmer que Pac-Man fait partie intégrante de l’histoire des jeux-vidéo. Il y a même fort à parier que n’importe quel gamer s’est perdu, au moins une fois dans sa vie, dans un labyrinthe poursuivi par des fantômes !

Depuis 1980, la sphère jaune n’a eu de cesse de dévorer des fantômes, pour le plus grand bonheur des joueurs. Nous allons essayer, dans cette critique, de faire fi de Pac-Man 99 et tenter de considérer ce nouveau jeu comme une véritable nouveauté. Il n’est toutefois pas impossible que nous en arrivions tout de même à comparer les deux titres. Pour la faire courte, Pac-Man 99 était un Pac-Man en battle royale, mais exclusif à la Nintendo Switch (et plus précisément aux abonnés du Nintendo Switch Online). Franchement pas mal, le jeu a été retiré de l’eShop en octobre 2023. Voilà, c’est tout, on essaye d’arrêter d’en parler maintenant !

Arrive donc mai 2024 et PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs ! Un battle royale Pac-Man, mais cette fois disponible sur tous les supports et permettant aux joueurs du monde entier, qu’ils soient sur PC ou une autre console, de s’affronter dans des joutes infernales ou chaque pac-gomme compte !…Euh enfin… pas tant que ça…

Pac-Man Worldwide !

Afin de se familiariser avec les commandes et l’univers, nous commençons la partie avec un mode entraînement. Vous jouez donc pendant 5 minutes au Pac-Man classique, histoire de comprendre comment gober les pac-gommes et l’effet de ces dernières sur les fantômes (pour celles et ceux qui l’ignoreraient encore) ainsi que certaines subtilités avec les nouveaux bonus, comme celui qui fait fuir les fantômes à votre approche, celui qui vous octroie une vitesse accrue, ou encore une espèce de bombe qui met K.O tous les personnages à l’écran (fantômes ou Pac-Man qui se trouveraient dans le même labyrinthe). On retrouve également des malus, comme celui qui attire les fantômes vers vous (avec petits cœurs d’amour), ou qui donne une vitesse accrue aux fantômes (et là ça peut devenir un peu plus chaud). Vous avez également la possibilité de ramasser un bonus et de le garder pour plus tard (on vous explique l’intérêt plus bas !)

Une fois l’entraînement passé, les choses (presque) sérieuses commencent : vous pouvez désormais vous frotter au mode « élimination ». Cette fois, c’est du « sérieux ». Vous pourrez affronter jusqu’à 64 autres adversaires (normalement humains) en profitant de la grosse nouveauté apportée par ce nouveau Pac-Man, la possibilité d’aller boulotter des pac-gommes dans les labyrinthes de vos adversaires ! Mais au final, ça reste un battle royale, donc seul le dernier Pac-Man encore en lice remportera le plus de points !

Très vite, vous réaliserez qu’il est possible de gagner, sans avoir à envahir l’espace des autres joueurs. Vous remporterez des points pépère en faisant le ménage dans votre labyrinthe, gagnant même des niveaux et des labyrinthes qui vont se complexifier au fil de vos « repas ». L’intérêt d’aller visiter le labyrinthe des autres s’avère finalement assez limité, sauf à qui voudra remplir les missions qui sont données à l’occasion, comme manger 10 pac-gommes, des fantômes ou utiliser un bonus dans un autre labyrinthe. Bon d’accord, des points sont à faire chez les autres, mais on ne vous empêchera pas de gagner en restant tranquillement chez vous ! Petite subtilité toutefois, si vous perdez avant les autres, vous avez la possibilité de suivre la partie encore en cours et de décider parfois de certains bonus à octroyer aux joueurs encore en lice. Et une fois passé le niveau 10, place au dernier mode de jeu… Le mode classé !

Une dernière pac-gomme pour la route ?

Comptez une bonne heure pour atteindre le niveau 10 et profiter d’un classement mondial et du jeu tel que vous l’avez connu jusqu’à maintenant. En effet, il n’y a aucune différence avec le mode élimination. Les règles sont les mêmes, les missions aussi. La seule chose qui change, c’est la possibilité de figurer au classement mondial et puis c’est tout ! C’est d’ailleurs ce qui pourrait vous donner envie de vous dépasser car au final, pour un battle royale, on ne ressent jamais de véritable pression face aux autres joueurs.

Bien entendu, vos différentes victoires vous feront gagner des points que vous pourrez échanger contre des skins pour les labyrinthes, ou des accessoires pour différencier votre Pac-Man au milieu des autres (une casquette, un costume, un masque…). Dommage par contre de proposer d’autres accessoires sous forme de DLC payants, le jeu l’étant déjà à la base.

Le gros point noir du titre est son prix par rapport au contenu proposé (promis on ne compare pas avec Pac-Man 99). Mais voilà, pour 19,99 euros, vous aurez uniquement droit à un jeu multijoueur en ligne uniquement ! Et il faut avouer que ça pique un peu… Même s’il est compréhensible que les serveurs qui hébergent les parties doivent être maintenus, la pilule, ou plutôt la gomme est un peu dure à avaler. On aurait pu imaginer un mode multijoueur offline ou au moins, un mode solo pour profiter de Pac-Man pendant plus de 5 minutes.

Pour le reste nous n’avons pas eu de mal à trouver des parties (en général 45 secondes à maximum 1 minute avant qu’une partie ne se lance). Pas de ralentissements à souligner non plus, le jeu n’étant pas très gourmand. En revanche, le système d’amis n’est pas terrible. En effet, il faut donner un code aux personnes que vous connaissez pour les ajouter à votre liste d’amis. Il n’est pas possible d’ajouter quelqu’un que vous avez rencontré lors d’une de vos parties (bon après, il faut avouer qu’on a vite tendance à se la jouer « solo).

On ne va pas comparer (on n’avait dit qu’on ne le ferait pas), mais on espère vivement voir débarquer un mode Pac-Man 99 dans ce PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, parce qu’en l’état, il faut avouer que le titre se révèle très vite avare en véritables challenges à offrir.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.