On connaît le studio Quantic Dream pour ses gros jeux narratifs très beaux et réputés. Cependant ici on parle de Spotlight, le studio d’édition « third-party » de Quantic Dream. Sand Door Studios est ici aux commandes ; un studio français, cocorico! Lysfanga est leur premier jeu sorti sous ce label. Annoncé comme un jeu à la mécanique intéressante, nous allons nous pencher un peu plus sur le sujet. Alors, préparez votre meilleure boucle temporelle, c’est parti pour Lysfanga !

Un univers magique

Lysfanga ne se déroule pas dans un univers ou une temporalité connue. L’univers de Lysfanga est un monde fantastique riche et complexe, le jeu se déroulant dans un royaume mythique appelé Antala. Ce royaume était autrefois paisible et prospère, mais il a été plongé dans le chaos à cause de forces maléfiques. Le monde est peuplé de créatures mythiques et de personnages avec des pouvoirs surnaturels.

L’héroïne principale du jeu est Imë, une guerrière appartenant à l’ordre des Lysfanga. Cet ordre est composé de combattants d’élite ayant la capacité unique de manipuler le temps. Ils sont les protecteurs du royaume d’Antala.

Au début du jeu, Antala est attaqué par une force obscure et destructrice. Les Lysfanga, autrefois des gardiens puissants, sont maintenant dispersés et affaiblis. Imë, l’un des derniers espoirs de son ordre, se lance dans une quête pour restaurer la paix et l’ordre dans le royaume. Sa mission est de retrouver et de recruter d’autres membres des Lysfanga pour former une armée capable de repousser les ténèbres. Mais elle se retrouve finalement bien seule dans cet univers dépeuplé. Il reste cependant des golems, gardiens de l’ancienne civilisation, ainsi que votre frère jumeau qui ne sera malheureusement pas de votre côté. Mais l’histoire n’est pas manichéenne, le déroulement est vraiment intéressant et l’univers se tient bien.

On ne double pas par la droite

Lysfanga est un puzzle game saupoudré d’action. Ou bien un jeu d’action saupoudré de puzzle, c’est assez difficile de définir en réalité tellement les deux genres sont liés ici. Le principe de base du jeu est d’avoir des retours dans le temps possibles. Vous allez donc enchaîner les sauts dans le temps pour résoudre les niveaux.

Imë est douée en combat. Vous aurez au départ une épée et un bouclier, qui seront par la suite accompagnés d’autres armes que vous pourrez échanger à la volée. Pour vous aider, vous aurez aussi à votre disposition un sort parmi beaucoup de disponibles, pareil pour une rune et un pouvoir parmi 4 différents. Ce qui est intéressant c’est qu’il n’y ait rien de mauvais ou d’inutile ; à vous de choisir ce qui convient le mieux à votre style de jeu.

Plusieurs types d’ennemis sont disponibles, du simple monstre qui meurt en quelques coups, aux monstres jumelés qui ont besoin d’être tués en même temps, car sinon son jumeau le fait revivre, en passant par les monstres « bombe » qui foncent exploser après qu’on les ait battus. Le but de chaque mission est donc de tuer l’intégralité des ennemis au cours d’une boucle. Tout en sachant que vous pouvez revenir au début de la boucle, soit volontairement, soit à votre mort soit quand le temps de la boucle est arrivé à sa fin. S’il vous reste des boucles de disponibles, vous allez alors en recommencer une et votre rémanence (ou votre fantôme) reproduira vos anciens gestes, donc rapidement nous allons battre ceux de droite puis on redémarre, on va à gauche, on redémarre et on finit au milieu. Bien sûr, cela ne fonctionne qu’au début. Vous pouvez aussi vous aider d’une boucle à l’autre, un ennemi qui est mort au cours d’une boucle va vous ignorer, mais par exemple le monstre avec un gros bouclier se défendra face à votre rémanence, ce qui vous laisse le champ libre pour l’attaquer de dos ! Génial.

Un nombre plutôt nombreux d’ennemis existe, cependant leurs différents types sont eux moins nombreux. Mais avec toutes les possibilités de disposition de salle, le jeu reste plutôt challengeant. Si réussir un niveau est relativement simple, le réussir dans le temps imparti pour le valider totalement est souvent une autre paire de manches. Nous avons facilement terminé la toute première zone à 100% mais pour les suivantes, certains niveaux continuent de nous poser quelques soucis. Certains d’entre eux nécessitent même de revenir plus tard avec certains pouvoirs particuliers pour se simplifier la tâche, mais il y a vraiment plusieurs possibilités d’arriver à nos fins, un vrai plaisir pour les acharnés du timer !

Côté technique le jeu est assez catastrophique en dehors des niveaux ; quand on se balade, le jeu est blindé de micro-lag, c’est saccadé, horrible, comme si de micro-sauvegardes ou chargements s’effectuaient littéralement tous les 2 pas de notre héroïne. Vraiment très pénible. Mais en dehors de ça, heureusement, nous n’avons pas vraiment ressenti de problèmes de fluidité en cours de niveau, malgré que le jeu soit vif et plutôt rapide. Nous avons cependant pas mal galéré sur des angles d’attaques, mais je pense que là le souci provient plutôt de nos gros doigts… Les musiques, les bruitages, l’histoire, les cinématiques et dessins sont vraiment agréables, visuellement on regrettera un peu d’aliasing en mode portable, mais on s’y fait plutôt rapidement.

Lysfanga: The Time Shift Warrior est disponible sur l’eShop au prix de vingt-cinq euros.