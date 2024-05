Présentation de « Tenshi no Uta II: Datenshi no Sentaku » (1993)

Titre : Tenshi no Uta II: Datenshi no Sentaku (天使の詩II 堕天使の選択)

Développeur : Wolf Team

Éditeur : Nippon Telenet

Plateforme : PC Engine

Date de sortie : 1993

Genre : Jeu de rôle (RPG)

Mode de jeu : Solo

« Tenshi no Uta II: Datenshi no Sentaku » est la suite directe du premier jeu « Tenshi no Uta ». Ce second opus développe et approfondit l’univers fantastique établi dans le jeu original. L’histoire suit Aretha, un jeune héros déterminé à affronter une nouvelle menace démoniaque qui plane sur le monde. Cette aventure épique met en scène de nouveaux personnages, tout en gardant une connexion avec les événements et les figures du premier jeu.

Le jeu reprend les mécaniques classiques du RPG, avec des améliorations et des raffinements par rapport au premier opus. Les joueurs explorent un monde vaste et varié, rencontrant divers personnages non jouables (PNJ), acceptant des quêtes secondaires et découvrant des secrets cachés. Les combats au tour par tour restent au cœur du gameplay, mais avec une interface et des options améliorées pour une expérience plus fluide et stratégique. Les joueurs doivent gérer les compétences, l’équipement et les objets de leur équipe, en tenant compte des forces et des faiblesses des ennemis qu’ils rencontrent. La progression des personnages se fait par l’acquisition de points d’expérience, qui permettent de monter en niveau et de débloquer de nouvelles capacités.

« Tenshi no Uta II » bénéficie des capacités accrues de la PC Engine, offrant des graphismes encore plus détaillés et colorés que son prédécesseur. Les environnements sont variés et magnifiquement réalisés, des villes animées aux donjons sombres et mystérieux. Les personnages sont également mieux animés, avec des sprites plus expressifs qui enrichissent la narration visuelle.

La bande-son, une fois de plus composée par Motoi Sakuraba, est un point fort du jeu. Les compositions musicales accompagnent parfaitement les différentes phases de l’aventure, renforçant l’immersion et l’émotion de l’histoire. Les thèmes musicaux sont mémorables et contribuent grandement à l’ambiance épique du jeu.

« Tenshi no Uta II: Datenshi no Sentaku » est une digne suite qui améliore et enrichit l’univers du premier jeu. Avec son mélange de récit émotionnel, de gameplay raffiné et de présentation audiovisuelle soignée, ce jeu reste un classique intemporel, apprécié par les fans de RPG nostalgique et les nouveaux joueurs découvrant cette pépite du passé vidéoludique.