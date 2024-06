Sumo Newcastle et Secret Mode annoncent aujourd’hui Critter Café, un jeu d’élevage de créatures et de gestion de café prévu pour 2024 sur PC et Nintendo Switch™.

Annoncé dans le cadre du Wholesome Direct de ce week-end, Critter Café permet aux joueurs de gérer leur propre café peuplé de créatures fantastiques. Personnalisez entièrement votre café et votre personnage avant d’ouvrir les portes pour que les clients puissent s’asseoir, prendre un café et passer du temps avec leurs créatures préférées.

Ces créatures sont coincées au-delà de mystérieux portails et ont besoin d’aide ! Entrez dans ces failles magiques et résolvez des énigmes pour sauver vos nouveaux amis, puis ramenez-les dans votre café pour qu’ils tissent des liens et grandissent ensemble.

Critter Café a vu le jour dans le cadre d’une jam interne du studio Sumo Newcastle. La proposition initiale a été faite par Eleanor Gregory, programmeuse du jeu, que l’on peut voir dans la bande-annonce du Wholesome Direct.

Découvrez ce qui se cache derrière les portails – Cherchez des failles dans le monde pour ouvrir un portail vers un autre plan d’existence et guider les créatures perdues à l’intérieur vers la sortie, pour enfin les accueillir dans la grande famille de votre café. Au fil du temps, vous tisserez des liens avec les créatures de votre café, découvrirez d’autres portails, et vous ferez plein de nouveaux amis ! Frayez vous un chemin vers de nouveaux lieux étranges par-delà les failles grâce aux outils magiques que vous auront confiés vos amis.

– Au fur et à mesure que vous développerez votre café, votre nouvelle île et ses habitants vous aideront à rénover votre café et son sanctuaire magique. Votre garde-robe aussi va considérablement s’enrichir au fil de la partie ! Changez d’apparence et de style comme bon vous semble. Vos amis sont là pour vous – Dirigez votre petit café aux côtés de vos amis fantastiques. Ces créatures n’ont qu’une hâte : rencontrer les visiteurs de votre café ! Aménagez l’espace parfait pour que vos clients puissent privatiser l’endroit en compagnie des créatures qu’ils préfèrent, ou ouvrez le café au public et gérez les demandes de vos clients pour leur offrir la meilleure expérience possible.

Critter Café sera disponible sur PC via Steam sur Nintendo Switch en 2024.