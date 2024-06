MY.GAMES, développeur et éditeur de jeux vidéo de premier plan basé à Amsterdam, annonce le lancement de son nouveau label d’édition, Knights Peak Interactive, qui se concentre sur les titres haut de gamme pour PC et consoles. Dirigé par les vétérans de l’industrie Eugenio Vitale, Mario Gerhold et Jan-Eric Lauble, Knights Peak Interactive a pour objectif d’améliorer l’expérience des joueurs grâce à un portefeuille diversifié de jeux captivants. L’engagement du label en faveur de la qualité, de la créativité et de sa communauté lui permettra de se démarquer dans un secteur en constante évolution.

Elena Grigorian, PDG de MY.GAMES déclare : « Au fil des ans, MY.GAMES a acquis une grande expertise dans l’édition de titres free-to-play sur PC, consoles, et mobiles, à la fois en interne et en externe. Conformément à notre engagement envers nos joueurs et nos partenaires d’offrir les meilleures expériences de jeu, nous allons étendre notre expertise et renforcer nos forces d’édition dans le segment buy-to-play aujourd’hui en pleine expansion. Je suis fière de dire que nous avons réuni une très solide équipe d’experts pour lancer le label d’édition Knights Peak et je suis ravie d’accueillir tous nos nouveaux associés et joueurs au sein de notre communauté.«

Eugenio Vitale, directeur de Knights Peak Interactive, partage son enthousiasme : « Nous embarquons pour un voyage incroyable. Knights Peak représente la fusion de la passion, du talent et d’une créativité sans limite. Notre équipe se consacre à aider les studios, qu’ils soient bien établis ou émergents, et à atteindre de nouveaux sommets sur le marché mondial et dans le développement des marques. Nous considérons les jeux comme des portails vers des histoires immersives, offrant aux joueurs une multitude d’aventures dans un environnement accueillant. »

​

Knights Peak Interactive a d’ores et déjà signé des contrats d’édition pour cinq jeux : Starship Troopers: Extermination, Nikoderiko, Mandragora, Pathfinder: Kingmaker et Blast Brigade.