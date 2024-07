Aujourd’hui, Idea Factory a révélé que Death end re;Quest : Code Z sortira en anglais sur Nintendo Switch en Occident. Il sera disponible en 2025. Death end re;Quest : Code Z a été annoncé à l’origine pour le Japon. Dans cette région, il arrivera en septembre prochain (le 19 pour être précis).

Death end re;Quest CodeZ, un RPG roguelike avec des donjons en 3D à la Shiren the Wanderer, propose une nouvelle histoire dans laquelle toutes les stars de la série apparaissent. Il y aura également plus de 100 Death Ends. Étant donné qu’il est classé CERO Z, le jeu aura un niveau de brutalité nettement plus élevé. Compile Heart prévoit des scènes telles que des os qui se brisent, de la chair qui se déchire et des nuques qui se tordent, avec des effets sonores réalistes.

Le projet a été techniquement connu pour la première fois en octobre sous le nom de Death end re;Quest Code:Zion.

Qu’est-ce que la série Death end re;Quest ?

Un RPG palpitant dans lequel un groupe de jeunes gens traverse un monde contaminé par des insectes, la mort les menaçant à chaque tournant tandis qu’ils affrontent mystères et dangers. Cette série est remplie de Death Ends désespérants écrits par Makoto Kedouin, l’auteur acclamé de Corpse Party.

Le premier épisode de la série Death end re;Quest a été lancé sur PlayStation 4 en 2018 (Japon) et 2019 (Amérique du Nord et Europe), et sa suite, Death end re;Quest 2, est sortie sur PlayStation 4 en 2020 (Japon, Amérique du Nord et Europe).

Avec le character designer, Kei Nanameda, et le superviseur du scénario, Makoto Kedouin – scénariste de Corpse Party – de retour pour le troisième volet de la série Death end re;Quest, où une nouvelle protagoniste, Sayaka Hiwatari, entre dans une histoire d’univers parallèles où elle est incapable de déchiffrer qui est un ami ou un ennemi.

L’histoire

Entrez dans une histoire d’univers parallèles…

Iris est née dans le monde DE-1, un monde qui reflète la Terre dans les années 2000. Sa naissance a déclenché une série de boucles tragiques qui ont été progressivement résolues grâce aux efforts d’Arata Mizunashi et de son équipe.

Sa bonne volonté retrouvée, Iris a créé une copie du Monde DE-1 appelée Monde DE-1.5. Ici, les querelles ont fait place à l’amitié, chacun étant un rouage parfait dans un monde parfait. Mais une nouvelle crise menace la paix…

Un homme mystérieux est entré en scène, à la tête d’un groupe de personnes qui ressemblent à s’y méprendre aux anciens héros du monde. Notre nouvelle héroïne, Sayaka Hiwatari, affronte le chaos grandissant, où amis et ennemis semblent impossibles à distinguer.

C’est ainsi que la bataille contre un autre monde entre dans une nouvelle phase…