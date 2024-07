Thomas Morgan de Digital Foundry a écrit une petite analyse pour Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, écrivant pour Eurogamer que le remaster est une « mise à niveau lisse » du classique, qui, bien que sujet à quelques problèmes de performance sur les consoles, en particulier sur la Nintendo Switch, est le « moyen le plus définitif, le plus pratique » d’expérimenter Beyond Good & Evil.

Morgan a commencé par féliciter le remaster de ne pas s’éloigner de l’original, tout en l’améliorant de plusieurs façons. L’amélioration visuelle est la plus importante, mais le jeu dispose désormais d’un mode speed-run, et a également été étoffé dans ses dernières heures par un nouveau contenu qui le relie au très attendu Beyond Good & Evil 2. En outre, de nouveaux bonus et suppléments détaillant la création et le développement de Beyond Good & Evil, selon Morgan, « pourraient valoir à eux seuls le prix d’entrée pour les fans hardcore ».

« Pratiquement toutes les textures sont retravaillées avec une version plus récente et plus précise : les textures du sol, la boîte à ciel qui remplit l’horizon nocturne d’étoiles – tout cela est remplacé. Certaines textures se rapprochent beaucoup plus de la version originale et HD en termes de qualité, tandis que d’autres utilisent potentiellement un upscale de l’IA pour réutiliser l’actif original… une majorité de matériaux sont clairement construits à partir de zéro, ajoutant des effets de shaders plus complexes dans le processus qui n’auraient tout simplement pas été possibles en 2003. »

« Le jeu étant par nature axé sur la narration, ce remaniement s’applique surtout aux personnages de Beyond Good and Evil. Leurs vestes, leurs chapeaux et leurs hauts révèlent désormais un effet plus proche du tissu en gros plan… Vous remarquerez également de nombreux changements subtils dans le monde de Beyond Good and Evil : un nouveau froissement de la moquette dans la chambre de Jade et des touffes d’herbe ajoutées à la vue sur l’extérieur. Dans l’ensemble, cela confère à chaque zone une subtile impression de vécu, sans pour autant tomber dans l’excès ».

En ce qui concerne les performances, Morgan a noté que les versions Playstation et Xbox du remaster étaient en proie à des chutes soudaines, bien que peu fréquentes, des 60 images par seconde ciblées à 30, qu’il était difficile de ne pas remarquer. Selon certaines informations, la version Nintendo Switch était encore pire à cet égard, puisqu’elle visait les 30 images par seconde, mais chutait à 20 images par seconde dans les séquences intenses.

« La résolution de la Nintendo Switch lorsqu’elle est connectée varie entre 900p et 1080p en fonction de la situation. La plupart des donjons tendent vers ce chiffre maximal de 1080p, tandis que la zone du canal au centre de Hillys – avec toutes les voitures volantes – affiche des chiffres plus proches de 1600×900. C’est tout de même impressionnant, étant donné que le système ne peut tout simplement pas afficher quelque chose de plus élevé. En termes de résolution, le mode portable de la Switch fait également tourner le jeu à la résolution maximale possible de 720p. Les pixels correspondent parfaitement à l’écran, et le jeu est d’une grande netteté lorsqu’on est en déplacement. Cependant, il y a des réductions… [la] plus petite réserve de 3 Go de RAM utilisable de la Switch nécessite une réduction de la qualité des textures et des shaders ».