Marre de votre train-train quotidien ? Assez du triptyque métro/boulot/dodo ? Que diriez vous de tout plaquer pour partir sur une nouvelle planète ? Oui ? Allez, zou !

Édité par QubicGames, Life Bubble propose une immersion immédiate sur une autre planète. Allons même jusqu’à lever le premier suspense : il sera bientôt question de plusieurs planètes. Le principe du jeu, particulièrement addictif, repose sur un système de bulles protectrices. En effet, le joueur est invité à contrôler un personnage de type humanoïde dans sa tenue de spationaute. Une petite bulle l’encercle. Celle-ci représente la zone de sécurité dans laquelle il peut évoluer sans voir son énergie dégringoler à toute vitesse. Fort heureusement, vous n’êtes pas complètement esseulé sur cette planète. Abstraction faite des ennemis qui rodent (nous reviendrons sur ces bestioles), Nova est là pour vous prêter main forte. Discrète, elle dévoile néanmoins quelques tips au joueur afin de l’aiguiller vers ses objectifs : venir en aide aux quelques pélos qui sont sur la planète, avant de repartir pour de nouvelles aventures… et recommencer sensiblement la même chose. Mais que voulez-vous, lorsque nous sommes prêts à aider notre prochain, il n’y a plus que ça qui compte ! Quoique les pépettes aussi…

Terre de ressources

À l’arrivée sur le titre, la bulle qui encercle le joueur est particulièrement réduite. Afin d’élargir son champ d’action, il est nécessaire d’actionner un mécanisme qui va aussitôt augmenter la sphère de sécurité. Ce mécanisme requiert lui-même un certain nombre de ressources qu’il va falloir récupérer fissa.

Les premières disponibles sont faites de cristaux et de bois. Rapidement, l’or, les cristaux de toutes les couleurs, mais aussi des composants électroniques, complètent l’inventaire. Ce dernier, visible sous la forme d’un sac, se remplit très rapidement. Il reste néanmoins possible de l’améliorer, moyennant un grand nombre de billets, tout comme d’autres statistiques importantes : la vitesse de déplacement, la qualité du tir, le niveau de vie/d’énergie ou encore le bon maniement de la pioche. L’argent se gagne soit par la vente de ressources, soit par l’accomplissement de missions.

La mission en cours est visible au sommet de l’écran de jeu. Elle peut aussi être mise en lumière par l’intermédiaire du menu général, tandis qu’une carte est disponible via le bouton X. Le tactile est fonctionnel et permet de déplacer le personnage. Le joystick gauche et la croix directionnelle sont aussi parfaitement utilisables tout comme le zoom et dézoom grâce aux boutons L et R. Enfin, soulignons que les actions se font automatiquement à l’approche d’une ressource, d’un mécanisme ou encore d’un ennemi. Le tir est automatique, tout autant que l’utilisation de l’arme (un pistolet). Le joueur n’a même pas à se soucier de la visée : il suffit d’être à proximité de l’ennemi pour le toucher. Attention tout de même aux tirs adverses ! La mort n’est cependant aucunement punitive.

La progression du joueur est à la fois lente et rapide. Grâce à l’argent récolté, il devient plus facile d’aller d’un point A à un point B puisque la vitesse est accrue (à condition de l’avoir payée !). La récolte en elle-même est très facile. Néanmoins, les tâches se répètent indéniablement. Une première ressource pour en avoir une autre, puis une supérieure, avant d’ouvrir l’accès à une zone avec une ressource toujours plus importante, etc.

Fort heureusement, de nombreuses constructions permettent de rendre la tâche plus rapide. Des collecteurs automatiques peuvent être construits puis améliorés, mais aussi des zones de stockage qui seront gérées par les petits personnages que vous aurez préalablement libérés.

Une fois la planète ratissée dans tous les sens, le vaisseau spatial est visible et le départ devient une mission comme une autre. Ne reste plus qu’à récolter les dernières ressources nécessaires avant de prendre son envol vers d’autres contrées.

Terres jumelles en vue !

Chaque planète dispose de son propre environnement et de ses ressources. Néanmoins, nous ne pouvons que souligner une forte similitude entre les environnements, des ressources identiques (ou presque) et des mécaniques de jeu qui n’évoluent que très peu. Certaines planètes seront plus petites que d’autres, les plus grandes disposent de téléporteurs qui aident aux déplacements.

Life Bubble fait partie de ces jeux que nous adorons détester. En effet, les heures passées sur le titre défilent à vive allure, alors qu’en résumé, le joueur réalise toujours les mêmes tâches. L’accessibilité accrue rend la satisfaction très aisée à obtenir, et la progression simple. Néanmoins, sachez qu’il va falloir faire preuve d’une très très grande patience pour véritablement augmenter les différentes statistiques. N’oubliez pas de multiplier les ventes afin de faire un petit passage par le bureau des ventes et ainsi accroître votre vitesse et votre inventaire.

Nous ne pouvons nier avoir passé avec plaisir de nombreuses heures sur Life Bubble. Il n’en demeure pas moins vrai que le plaisir aurait été décuplé avec un peu plus de contenu, de surprises et de renouvellement. Certes, il ne s’agit plus d’aller cueillir une fleur bleue, mais une fleur rose. Cela n’en reste pas moins de la cueillette.

À moins de faire un passage par les DLC (ce qui est hors de propos ici !), notre petit astronaute reste péniblement lent. Les améliorations sont de plus en plus coûteuses, jusqu’à atteindre des prix astronomiques !

Les graphismes de Life Bubble sont d’une grande simplicité mais restent parfaitement cohérents avec l’esprit du titre. Life Bubble est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 8 euros environ. Sachez qu’il est possible de le trouver sur IOS et Android gratuitement.

Le saviez vous ?

Notre jolie Terre ne fait clairement pas le « poids » face au soleil qui a une masse équivalente à 330 000 fois celle de la planète bleue !

Gardons à l’esprit que le Soleil est une étoile donc une énoooorme boule de gaz.

Pensée pour Pumbaa…