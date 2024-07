L’éditeur Spike Chunsoft et les développeurs Toybox et Millennium Kitchen ont annoncé que Natsu-Mon ! 20th Century Summer Kid sortira en version numérique sur Switch le 6 août 2024. Une démo sera disponible sur l’eShop Switch le 30 juillet 2024.

Une troupe de cirque arrive à Yomogi Town, une ville rurale du Japon située entre les montagnes et l’océan. En tant que fils du maître de piste du cirque, profitez d’un été spécial rempli d’aventures ! La ville de Yomogi et la nature qui l’entoure constituent un monde ouvert où vous pourrez profiter pleinement de l’été. Plongez dans des paysages nostalgiques remplis de nuages imposants, de magnifiques couchers de soleil et du son des cigales.

Les journées d’été sont toujours remplies d’activités comme la pêche à la rivière ou la capture d’insectes rares dans un champ. Aidez le cirque à réussir et interagissez avec les habitants de la ville si vous le souhaitez. Profitez d’une soirée au festival d’été pour danser et regarder les feux d’artifice. Il y a même un train qui vous permet de visiter une ville voisine. Des vacances d’été bien à vous, remplies d’expériences uniques, vous attendent ! Il s’agit du dernier travail de Kaz Ayabe, créateur de plusieurs jeux sur le thème des vacances d’été et de la nostalgie de l’enfance.

Natsu-Mon! 20th Century Summer Kid est un jeu vidéo qui transporte les joueurs dans l’univers nostalgique de l’été japonais des années 20e siècle. Développé pour offrir une expérience immersive et évocatrice, ce jeu se distingue par son atmosphère chaleureuse, ses graphismes charmants et ses activités variées qui rappellent les souvenirs d’enfance.

L’histoire se déroule dans un petit village japonais pendant l’été des années 20e siècle. Le protagoniste, un jeune garçon en vacances, explore le village, participe à des festivals, et fait de nouvelles rencontres. À travers ces expériences, il découvre les joies simples de la vie rurale, apprend des leçons précieuses et crée des souvenirs inoubliables.