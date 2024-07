Neptunia Riders VS Dogoos, qui est déjà sorti au Japon, est désormais assuré d’une chez nous. Idea Factory a partagé la nouvelle dans le cadre de la célébration de l’Anime Expo 2024 aujourd’hui. Neptunia Riders VS Dogoos a été lancé sur Nintendo Switch le mois dernier au Japon. Les options de sous-titres anglais, français et espagnols (Espagne) seront incluses pour la sortie localisée.

Neptunia VS Titan Dogoo se déroule dans un monde unique où Uzume Tennouboshi et les quatre déesses s’affrontent dans une bataille pour les Dogoos. Les joueurs devront se déplacer à moto et rassembler le plus de Dogoos possible.

L’intrigue de Neptunia Riders VS Dogoos tourne autour de l’affrontement épique entre les héroïnes de la série Neptunia et les mystérieuses créatures connues sous le nom de Dogoos. Les Dogoos, autrefois considérés comme de simples ennemis, ont évolué pour devenir une menace majeure pour le monde de Gamindustri. Les déesses, également appelées CPU, doivent unir leurs forces et maîtriser de nouvelles compétences pour protéger leur monde de cette invasion.

Cette dimension est différente de Gamindustri… Un grand nombre de Dogoos distincts apparaissent et menacent de recouvrir le territoire. Pour échapper à ce royaume surnaturel, un cavalier solitaire explore ce monde mystérieux à la recherche d’une sortie.

Caractéristiques principales

Dogoo Day Care — Choisissez parmi 6 personnages jouables, parcourez la terre sur votre fidèle moto, et collectez autant de variantes de Dogoos que possible pour gagner ! Au fur et à mesure que les joueurs progressent à travers 15 niveaux remplis de Dogoos, Uzume doit trouver un moyen de sortir ses amis de leur étrange fascination pour les Dogoos !

The Dogoo Bounty Hunter — Collecter des Dogoos peut être un jeu d’enfant, mais voler des Dogoos est une toute autre affaire ! Certains personnages brillent davantage dans les combats rapprochés, tandis que d’autres excellent dans les attaques à longue portée. Découvrez les forces (et bien sûr, les faiblesses !) pour devenir un véritable chasseur de primes de Dogoos !

These Dogoos Do Bike Back — Aussi moelleux et adorables que soient ces Dogoos, certains peuvent être de véritables menaces. Chaque Dogoo a des types de comportements spécifiques, ainsi que des effets positifs/négatifs lorsqu’ils sont collectés. En apprenant les effets positifs et négatifs des Dogoos, vous pouvez les utiliser à votre avantage et même jeter les méchants à votre adversaire !

Stunt Your Bike — Vous voulez exhiber votre moto lors de la prochaine rencontre de bikers ? Impressionnez (ou effrayez ?) les Dogoos en modifiant le corps de la moto, le silencieux, les pneus et d’autres accessoires ! Ces personnalisations peuvent augmenter la défense, la vitesse maximale, l’accélération, et même la maniabilité des Déesses. Ces améliorations peuvent finalement vous donner l’avantage gagnant !