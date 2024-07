EGGCONSOLE continu de de vider les placard de NIHON FALCOM avec la semaine prochaine la sortie de Popful Mail sur Nintendo Switch. Popful Mail est un jeu vidéo d’action et de plateformes développé par Nihon Falcom. Initialement publié en 1991 pour les ordinateurs japonais PC-88 et PC-98, il a été porté sur plusieurs autres plates-formes, notamment le Sega CD, où il a gagné en popularité.

Le joueur contrôle Mail et ses compagnons, et part en quête afin de mettre la main sur Muttonhead. La progression dans le jeu se fait à l’aide d’attaques au corps à corps ou avec des projectiles, ainsi qu’en sautant. Attention, la partie principale du jeu et la galerie (Gallery) sont celles de la version japonaise et les menus et le manuel de jeu (How to play) sont en anglais.

Popful Mail combine des éléments de jeux de plateforme et de RPG, avec une vue de côté en défilement horizontal. Les joueurs peuvent alterner entre Mail, Tatt et Gaw, chacun ayant des capacités et des armes uniques. Le jeu est connu pour ses dialogues humoristiques et ses cinématiques animées. La version Sega CD, en particulier, a été bien accueillie pour sa localisation en anglais réalisée par Working Designs, qui a ajouté beaucoup d’humour et de charme au jeu.