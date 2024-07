Un site japonais fiable en matière de fuites d’informations rapporte que le prochain remake de Dragon Quest III HD-2D supprimera les apparences titrées masculines et féminines et optera plutôt pour l’Apparence A et l’Apparence B.

Le site rapporte que les doubleurs Nobuyuki Hiyama interpréteront le personnage d’Apparence A et Yuko Minaguchi, le personnage d’Apparence B. Le remake HD-2D de Dragon Quest III sera lancé sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch, le 14 novembre.

Les héros » Look A » seront interprétés par Shuyuki Hiyama, et les héros » Look B » par Yuko Minaguchi. Les désignations » Looks A/B » suggèrent que les catégories de genre professionnel » homme » et » femme » ont été abolies, et que le design a plutôt été modifié pour un format dans lequel l’utilisateur choisit son design préféré parmi deux looks différents.

