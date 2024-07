Après un reveal lors du dernier Nintendo Direct, Fairy Tail 2 profite de l’Anime Expo pour repasser faire coucou avec un trailer teaser.

Développé par l’équipe Gust, ce nouveau jeu couvrira la totalité du scénario original et proposera même un chapitre inédit post-fin de l’œuvre. En complément, des phases d’exploration et des quêtes spéciales pour les personnages principaux sont prévues. La sortie est prévue pour cet hiver sur PC, PlayStation 4/5, et Nintendo Switch cette année.

L’Anime Expo est la plus grande convention d’anime et de culture japonaise en Amérique du Nord. Organisée par la Société pour la Promotion de l’Animation Japonaise (SPJA), elle se tient chaque année à Los Angeles, généralement en juillet.

La bataille finale de FAIRY TAIL est sur le point de commencer. Découvrez sans attendre le déroulement des événements de « l’Arc de l’Empire d’Arbaless », l’apogée de la série originale, réimaginée en RPG. Incarnez les membres de la guilde FAIRY TAIL, tels que Natsu et Lucy, pour affronter leur pire ennemi Zeleph de l’Empire Arbaless et son équipe d’élite, les Douze de Spriggan. Faites face au dragon noir Acnologia et empêchez-le de détruire le monde dans un combat épique. Explorez de vastes zones magnifiquement rendues en 3D.