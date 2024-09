Outright Games en collaboration avec Paramount Game Studios, est ravi de dévoiler la nouvelle bande-annonce de gameplay palpitante du très attendu « Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed ». Développé par AHeartfulofGames, ce jeu d’aventure/plateforme 3D basé sur une histoire sortira le 18 octobre 2024 sur Switch. Vous pouvez découvrir un aperçu de l’évolution du jeu dans la bande-annonce ci-dessus.

Poursuivant l’histoire du succès de 2023 de Paramount Pictures, « Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem », les fans de la franchise bien-aimée pourront se préparer à faire équipe avec les célèbres héros à carapace, en accomplissant des missions en solo ou en coop jusqu’à deux joueurs.

La nouvelle bande-annonce de gameplay met en avant le style artistique acclamé, mêlant 3D et 2D, du film et permet aux joueurs de prendre le contrôle de Leonardo, Raphaël, Donatello et Michelangelo, chacun avec son propre style de combat et un arbre de compétences à débloquer. Elle offre également un aperçu de l’intrigue originale du jeu, alors que les combattants amateurs de pizza se battent pour sauver New York d’une nouvelle menace Mewbie.

Narrée par le personnage préféré des fans, April O’Neil, dans le style captivant de ses « O’News Casts », la bande-annonce présente également des mutants originaux et leurs mutations qui augmentent la difficulté, tous conçus par le designer principal des personnages du film, Woodrow White. Les fans pourront également explorer les environnements vastes de New York, des sommets des gratte-ciel aux égouts, des pizzerias à un concert mené par Bebop et Rocksteady.