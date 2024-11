Maximum Entertainment est ravi d’annoncer la sortie prochaine d’éditions physiques pour Nintendo Switch et Xbox One / Series X de Poppy Playtime: Triple Pack. Réalisée en partenariat avec Mob Entertainment, cette édition rassemble trois aventures d’horreur remplies d’énigmes angoissantes, où des créatures horriblement mignonnes vous pourchassent sans relâche…

Déjà disponible sur Playstation 5, cette édition physique « Triple Pack », contenant une feuille d’autocollants ainsi qu’une jaquette réversible inédite, sera disponible sur Nintendo Switch et Xbox One / Series X le 3 avril 2025.

À propos de Poppy Playtime Triple Pack :

Trois jeux dans un seul pack ! Embarquez pour une aventure épique remplie de mystères, d’énigmes, d’environnements étranges et de jouets terrifiants qui prennent vie. Il y a plus de dix ans, tous les employés de Playtime Co. ont mystérieusement disparu, à une seule exception : vous. Vous allez devoir y retourner pour découvrir ce qui a vraiment eu lieu dans l’usine de jouets la plus populaire de l’histoire, désormais abandonnée. Mais prenez garde : les jouets ont pris vie et, malgré leur apparence, ils ne sont pas très amicaux.