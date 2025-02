Les jeux de basket, hormis la licence mastodonte NBA 2K, sont rares, et certains sont nostalgiques de NBA Jam. Cela tombe bien, voici RoboDunk, un jeu de basket délirant, créé par les Italiens de Jollypunch Games, qui essaye de nous faire revivre la licence de 1993. Le jeu a débarqué sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de quinze euros le 25 septembre 2023. Alors, prêts à claquer des « tomars » robotiques ?

Let’s get ready to rumble!

RoboDunk est un jeu de sport roguelite à l’esprit un peu fou qui nous rappelle un peu la licence Mario Strikers mélangée à NBA Jam. Seul ou avec un ami, nous incarnons des robots qui doivent dunker sur la tête de leur adversaire !

La prise en main est un peu abrupte, et il faut quelques matchs pour comprendre le gameplay. Nous sommes dans des matchs de basket en 2v2 à durée limitée (la durée et le nombre de quart-temps sont différents à chaque match).

Pour marquer des paniers, c’est plutôt simple : nous devons sauter vers le panier et appuyer sur « B » dans le bon timing afin de marquer un point.

Plus nous chargeons notre saut longtemps, plus nous marquons de points. Il faut donc réussir à être assez près du panier tout en étant isolé des adversaires pour sauter jusque dans l’espace et mettre quatre points au nez et à la barbe de l’autre équipe !

Pour stopper l’adversaire, il faudra montrer ses muscles. Nous pouvons pousser notre concurrent pour lui faire lâcher la balle, et en attaque nous pouvons activer un bouclier pour l’étourdir.

Ce n’est pas tout : chaque robot possède des statistiques qui lui sont propres (vitesse, saut, force), mais surtout des capacités spéciales qui peuvent être dévastatrices !

Certains peuvent poser des mines au sol, d’autres lancent des pièces qui tombent du ciel, là où d’autres tirent des boulets de canon. Les compétences reposent sur un système de munitions, la quatrième (et dernière) statistique de nos robots.

RoboDunk a plusieurs modes de jeux différents, mais l’expérience repose surtout autour de sa campagne. Cette dernière est agencée comme un roguelite à faire seul ou avec un ami dans laquelle nous affrontons des ennemis aléatoires à la chaîne sur des terrains et avec des mutateurs eux-aussi aléatoires.

Chaque victoire nous permet d’équiper deux bonus sur nos robots (comme un bouclier qui dure plus longtemps, une plus grande distance de saut, etc.) mais à la moindre défaite, c’est game over et nous retournons au point de départ !

Un jeu parfait pour ceux qui aiment le chaos

Les victoires nous permettent aussi de gagner de l’argent en fonction de la difficulté des adversaires, de nos actions durant les matchs (notre nombre de plaquages, de points marqués, etc.) mais aussi du robot utilisé !

Nous perdons un pourcentage d’argent dès que nous utilisons trop un robot, et inversement, un robot laissé depuis longtemps au garage nous octroie de l’argent bonus. Ce système est à la fois frustrant et intelligent. Il nous force à sortir de notre zone de confort pour découvrir l’intégralité du roaster.

La monnaie permet d’acheter de nouvelles améliorations à gagner à chaque match. Cela nous permet d’améliorer le niveau de nos robots (en statistiques, mais aussi en leur octroyant des bonus de départ !), mais aussi d’acheter des téléporteurs pour éviter de recommencer le jeu au niveau 0.

Nous avons aussi un mode infini (où nous nous battons à la chaîne contre des adversaires) ainsi qu’un mode versus pour s’affronter avec ses amis. Un mode tournoi et saison sont aussi prévus, mais pas ils ne sont pas encore disponibles.

RoboDunk est un petit jeu sans prise de tête et extrêmement efficace. Le plaisir est quasiment immédiat et une fois la campagne lancée, qu’il est dur de s’arrêter !

Le jeu réussit à transformer le basket en un sport accessible où n’importe qui peut prendre la manette et s’amuser. Nous dunkons, nous pestons contre les bots, nous croisons les doigts pour mettre des paniers… et nous maudissons notre coéquipier qui n’a pas été capable de nous protéger.

Parfois, nous avons l’impression que le niveau est trop simple, que le bot est peu réactif… et le quart-temps d’après nous nous prenons une avalanche de dunks qui nous fait instantanément regretter.

Addictif… jusqu’à l’overdose

La difficulté est bien gérée et nous sentons à la fois la progression de nos robots mais aussi le niveau qui augmente au fil des matchs.

RoboDunk est amusant seul, mais il devient encore plus fun avec un ami (et plus simple). La possibilité de faire des alley-oops est un petit bonus très appréciable.

Les robots, avec leurs quatre statistiques et leur capacité spéciale, sont très bien pensés, ils permettent d’apporter de la variété dans le gameplay sans pour autant le complexifier.

Le nombre de bonus déblocables est appréciable, entre le double-saut, le plaquage qui redonne des munitions, le contre-plaquage (qui donne une chance d’étourdir un adversaire qui nous plaque), le dunk au sol qui étourdit les adversaires… Les possibilités sont vraiment nombreuses pour personnaliser notre robot pendant la campagne.

Les mutateurs sont aussi amusants, et le fait d’avoir une durée aléatoire à chaque match rend les choses bien plus pimentées. Comment réussir à gagner dans un match sans munition ? Et quelle stratégie adopter quand chaque quart-temps dure moins d’une minute ? Ou au contraire, qu’il n’y a qu’un seul quart-temps, mais de deux minutes ?

À profiter sur de petites sessions pour ne pas se lasser

Faut-il préférer le robot suréquipé mais qui nous rapportera peu d’argent ou bien faut-il prendre celui laissé au garage depuis si longtemps que nous doutons de ses capacités ?

RoboDunk a vraiment été pour nous une belle surprise qui, pour moins de quinze euros, permet de passer de belles soirées funs. Nous le recommandons les yeux fermés si vous cherchez une expérience originale, chaotique, addictive et amusante.

L’expérience n’est néanmoins pas sans défauts. Le texte est traduit dans un français très aléatoire et certains passages piquent les yeux. Les phrases paraissent peu cohérentes et les fautes sont si grossières que cela peut gêner le joueur.

RoboDunk est répétitif à terme. Le jeu est addictif, terriblement addictif, et puis il cause une certaine overdose après la troisième voire la quatrième défaite en campagne (ce qui fait tout de même quelques belles heures de jeu).

Autre point négatif mineur, mais à la fin de chaque victoire nous « gagnons » un peu de lore sur chaque équipe, terrain ou robots. Si ces bonus sont appréciables dans un jeu, ils ne sont pas si intéressants à lire que ça et frustrent le joueur après chaque bataille (car nous devons presque obligatoirement les lire et la manette vibre au fur et à mesure que le texte défile).

Nous avons aussi lu des critiques de personnes qui ont détesté le jeu. Nous préférons vous prévenir d’emblée : il faut aimer les jeux à l’ambiance chaotique, où l’action est parfois abracadabrantesque, avec des explosions de partout et où le sport passe parfois au second plan pour accrocher à RoboDunk.

Les graphismes sont passables. Ils ne sont pas magnifiques, mais ils font le travail. Les robots sont variés, les terrains aussi, l’action est lisible et c’est tout ce qui nous intéresse dans ce type d’expérience.

La musique est dynamique et colle parfaitement à l’ambiance un peu « survoltée » du jeu (et au côté basket). Même si elle n’est pas inoubliable, elle permet de vivre agréablement l’expérience.

Attention, le jeu n’est qu’en local, aussi n’espérez pas jouer avec vos amis qui habitent loin de chez vous.

Nous vous joignons une vidéo réalisée par nos soins de vingt-quatre minutes où nous découvrons encore le jeu, avec ses casseroles et ses ratés.