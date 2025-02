Sugoro Quest: Dice Heroes est un RPG sorti en 1991 au Japon sur NES par Technōs Japan, les créateurs notamment de la licence de beat’em up Double Dragon. C’est plus de vingt ans plus tard, soit le 7 février 2025, que le jeu débarque enfin en Occident sur l’eShop avec une traduction anglaise. Est-ce que Sugoro Quest: Dice Heroes vaut le coup de dépenser six euros pour découvrir un pan de l’Histoire vidéoludique ?

Un pan de l’Histoire vidéoludique…

Sugoro Quest : Dice Heroes est un jeu dans lequel nous incarnons un personnage qui doit réaliser l’une des six quêtes proposées par le jeu.

Le gameplay mélange le très classique RPG (montées de niveau, achats d’équipements, monstres à tuer) avec le jeu de plateau. Chaque quête se déroule sur une carte où pour se déplacer, nous lançons les dés !

Nous pouvons aussi bien tomber sur une case monstre (la majorité du plateau) ou bien sur des cases qui nous permettent de nous soigner, d’améliorer nos équipements ou d’obtenir des objets.

Les combats se déroulent aussi avec des dés : celui qui fera le meilleur lancer aura le droit de porter un coup à son adversaire. Si vous sortez un six et votre adversaire seulement un 4, votre attaque fera deux fois plus de dégâts. Il n’y a pas de limite au bonus de dégâts.

Même si nous partons à l’aventure seuls, Sugoro Quest: Dice Heroes propose quatre personnages jouables : le combattant, le nain, l’elfe, et le demi-elfe. Ces derniers ont des statistiques et des compétences différentes, centrées soit sur l’attaque physique ou magique.

Nous avons une barre de vie, une barre de points d’action pour les sorts, une attaque, une défense ainsi qu’une puissance de dés.

Il y a des quêtes annexes pendant la principale qui nous demandent par exemple de rapporter du saké à un PNJ. Accepter ou refuser une quête nous choisit un chemin sur le plateau.

Il y a aussi des objets à acheter (chaque monstre tué rapporte de l’argent) qui permettent soit de tricher sur un lancer de dé soit de régénérer ses PVs ou ses PMs. Nous pouvons aussi acheter de l’équipement comme une armure, une tenue ou une arme.

Sugoro Quest: Dice Heroes est malheureusement un jeu qui subit le poids des années. Le mélange des genres est intéressant, il y a un vrai potentiel, mais le plaisir manette en main est minime.

L’interface est lourde et rend l’expérience peu agréable. Il n’est par exemple pas possible d’acheter un objet en plusieurs exemplaires (il faut l’acheter plusieurs fois une fois).

… Mais qui a très mal vieilli

Des dialogues inutiles ralentissent le rythme entre chaque menu. Un pavé de dialogues sur le menu des quêtes, d’autres dialogues quand nous entrons dans la boutique, d’autres quand nous voulons sauvegarder, ce qui frustre le joueur. Même après une mort (ce qui arrive régulièrement), nous devrons relire tous les dialogues à chaque quête.

Les statistiques ne sont pas expliquées et n’ont pas le même nom que sur la fiche de notre personnage. La vitalité ne représente par exemple pas la vie et cette absence d’informations retire le plaisir de monter notre héros.

Il est aussi impossible de voir à quoi sert l’équipement avant de le mettre sur notre personnage. Les statistiques apportées par une tenue ne sont pas affichées au moment de l’achat.

Cette version de Sugoro Quest: Dice Heroes a fort heureusement des cheat codes qui sauvent un peu ce RPG. Nous pouvons par exemple débloquer tous les niveaux ou augmenter notre personnage au max.

Ces cheat codes sont parfaits pour ceux qui veulent juste découvrir un pan de l’Histoire vidéoludique sans passer par le laborieux gameplay et le farm que nous avons vécu pendant plusieurs très longues heures.

Ce remaster propose aussi des graphismes et une bande-son remis à niveau même si, pour être honnêtes, les différences sont minimes quand nous alternons entre les deux.

Le portage de Sugoro Quest: Dice Heroes connaît quelques petits bugs frustrants, notamment lors des quêtes 3 et 5. Le texte refuse de disparaître, ce qui nous empêche de savoir ce qui se passe. Nous pouvons être à deux doigts de la mort et il est impossible de se soigner ou même de savoir que la fin est proche.

Le jeu n’est pas traduit en français et il faudra un niveau moyen en anglais pour comprendre le texte.

Est-ce que le jeu vaut six euros ? C’est à vous de voir. Si vous cherchez du gameplay, du fun, ou un RPG pour passer le temps, nous vous conseillons vivement de tourner les talons. Si vous voulez explorer un pan de l’Histoire malgré ce portage non traduit et avec quelques bugs, alors pourquoi pas, le prix de six euros peut vous intéresser.

Malgré les années, les graphismes restent agréables à l’œil, comme la bande-son. Cependant, cette dernière est rapidement répétitive.

Nous vous joignons une vidéo de vingt minutes réalisées par nos soins.