Les amateurs de jeux de rythme et de stratégie peuvent se réjouir : Ratatan, le successeur spirituel de Patapon, a dévoilé un nouvel aperçu de son gameplay explosif. Cette fusion entre roguelike, action en scrolling horizontal et mécaniques rythmiques promet une aventure endiablée, où il faudra synchroniser ses attaques avec la musique pour triompher.

Un premier aperçu du gameplay

Dans Ratatan, les joueurs peuvent se battre en rythme en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs, dans des affrontements dynamiques impliquant plus de 100 personnages à l’écran. L’univers coloré et entraînant du jeu sera soutenu par une bande-son accrocheuse, essentielle pour progresser à travers les niveaux et écraser les hordes d’ennemis.

Ce nouvel extrait vidéo permet de mieux cerner le concept, avec des combats frénétiques où l’on mène son escouade en frappant au bon tempo. Un héritage assumé du cultissime Patapon, tout en apportant son lot de nouveautés, notamment des mécaniques roguelike et une coopération multijoueur, une première pour ce genre de jeu.

Une bêta fermée réservée aux backers Kickstarter

Les plus impatients pourront essayer Ratatan en avant-première avec une bêta fermée prévue pour le 27 février. Seule condition : avoir soutenu le projet sur Kickstarter en 2023. Ce test sera crucial pour peaufiner le mode multijoueur et ajuster les mécaniques de jeu avant la sortie officielle.

Sortie prévue en 2025 sur Switch et toutes les plateformes

Si aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée, Ratatan est attendu sur tous les supports, y compris la Switch, courant 2025. En attendant, ce nouvel aperçu confirme que les fans de Patapon et de jeux de rythme/stratégie devraient y trouver leur compte.