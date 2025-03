Voici une sélection plutôt intéressante pour notre dixième rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, nous avons uniquement des jeux à moins de dix euros. Avec beaucoup de pépites indépendantes…

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

4,99€ au lieu de 19,99€

Un magnifique jeu pour cinq euros. Ori and the Blind Forest: Definitive Edition est sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 14 mars.

Ori and the Blind Forest a peut-être maintenant dix ans, il reste l’un des jeux les plus beaux à faire sur notre console (Game Award de la meilleure direction artistique 2015 !). Pour ceux qui ne connaissent pas ce platformer (et jeu d’aventure), nous vous recommandons cette promotion pour vous laisser tenter. Notre testeuse à la sortie de la Definitive Edition sur Switch avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Persona 4 Golden

9,99€ au lieu de 19,99€

Persona 4 Golden en promotion est toujours une belle opération. Le jeu est disponible pour la première fois à 9,99€ au lieu de 19,99€ sur l’eShop jusqu’au 14 mars.

Persona 4 Golden est un must have du RPG qui propose un gameplay complet et une énorme durée de vie pour seulement dix euros (on parle de plusieurs dizaines d’heures !). Avec un excellent scénario et une bande-son de très haute qualité, nous vous conseillons vivement ce jeu qui aidera à passer de très belles vacances. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Kingdom Eighties

5,99€ au lieu de 11,99€

Attention, promotion qui se termine le 10 mars, soit lundi ! Le petit dernier de la licence Kingdom, Kingdom Eighties, est sur l’eShop au prix de 5,99€ au lieu de 11,99€.

La licence Kingdom répète peut-être la formule… Mais elle est toujours aussi efficace. Kingdom Eighties est une belle porte d’entrée pour ceux qui ne connaissent pas ces jeux de stratégie gestion en 2D. Comme souvent avec la licence, la patte graphique est juste sublime. Nous lui avions mis la note de 7,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

UnMetal

4,24€ au lieu de 16,99€

Passons à un peu de comédie ! UnMetal est actuellement disponible sur l’eShop à 4,24€ au lieu de 16,99€ jusqu’au 19 mars.

UnMetal est une parodie de la licence Metal Gear vraiment réussie. Le jeu possède un humour absurde très réussi qui réussit à amuser les joueurs pendant toute la durée du jeu ! Nous avions adoré ce jeu et notre testeur aussi : il lui avait mis la très belle note de 8,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tinykin

6,24€ au lieu de 24,99€

Nous terminons avec un jeu que nous mettons souvent dans cette sélection. Tinykin est désormais sur l’eShop à 6,24€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 19 mars !

Tinkykin est une des seules alternatives crédibles à Pikmin sur le marché actuellement. C’est un jeu drôle, accessible, qui brille par sa direction artistique et son histoire. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.