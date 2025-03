Les simulateurs, c’est un peu comme jouer à la loterie. La grande majorité du temps, nous tirons un ticket perdant et, très très rarement, nous tombons sur la perle rare. Cette loterie est encore plus féroce sur Nintendo Switch avec des portages à la qualité douteuse. Nous avons pu tester Treasure Hunter Simulator, développé par les Polonais de DRAGO entertainment (auteurs notamment de Gas Station Simulator), et disponible depuis le 6 mars 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch. Le jeu est-il le simulateur que nous espérons tous ? La réponse tout de suite.

Un simulateur sur le papier intéressant…

Treasure Hunter Simulator est, comme son nom l’indique, est un simulateur dans lequel nous incarnons un chercheur de trésor. Il y a une histoire assez floue que nous comprenons à moitié, et où globalement notre grand-père vient de mourir et nous décidons alors de reprendre le flambeau familial.

Le gameplay est très simple, et va rester le même du début jusqu’à la fin de l’aventure. Nous arrivons sur une carte assez grande et, en nous déplaçant sur celle-ci, nous allons « flairer » des endroits où des objets pourraient être enterrés (en réalité, nous ne savons pas comment nous trouvons les zones avec des trésors, l’intuition, certainement).

À partir de ce moment, nous sortons notre détecteur de métaux et en fonction des « bips », nous trouvons l’exacte zone où l’objet est enterré. Nous utilisons alors notre pelle et en deux temps trois mouvements, nous voilà avec un magnifique trésor… rouillé.

Il faut alors mettre du spray dessus, et l’identifier (en regardant l’objet sous tous les angles). Nous n’avons plus qu’à répéter cette boucle une bonne trentaine de fois (pour les petites cartes) pour vider les lieux de ses trésors.

Nous avons chez nous un hub qui permet à la fois d’exposer nos trésors les plus précieux (pièces monétaires, casques militaires, etc.) mais aussi un ordinateur qui nous permet de vendre nos trésors, d’acheter de nouveaux détecteurs ou de trouver des emplois.

Il y a plusieurs emplois disponibles qui nous demandent par exemple de vider un lieu de ses déchets, de prendre des photographies de certains endroits ou encore de faire du contre-la-montre afin de trouver le chemin le plus court pour aller d’un point A à un point B.

Ces emplois nous rapportent de l’argent, mais aussi des points de réputation. La réputation permet de débloquer de nouveaux lieux d’exploration comme de nouveaux détecteurs, alors que l’argent nous sert à acheter les nouveaux détecteurs et à payer les frais de voyage vers les nouvelles destinations.

Mais un gameplay colossalement vide

Finalement, il y a aussi des emplois « spéciaux » qui nous permettent de trouver des objets à la valeur inestimable. Nous aurons une photographie en noir et blanc un peu floutée pour nous indiquer où le trésor est caché.

Ne tournons pas autour du pot : Treasure Hunter Simulator est une catastrophe, à n’acheter sous aucun prétexte. Malgré les bonnes intentions, les passionnés de simulation seront frustrés. Même si le jeu vidéo ne doit pas forcément être un miroir exact du monde, Treasure Hunter Simulator souffre d’un manque cruel de réalisme.

Comment se fait-il que nous sommes capables de déceler les objets enterrés au sol ? Par quelle magie ? Comment sommes-nous capables d’identifier le moindre trésor, même le plus obscur ? Nous pouvons reconnaître une aiguille du dix-septième siècle rien qu’à sa forme, et nous pouvons reconnaître sans problème les balles de n’importe quel fusil à l’œil nu.

Là où nous aurions pu avoir des phases de gameplay passionnantes, avec du travail pour restaurer nos artefacts, des passages de recherche pour trouver l’origine de nos trouvailles, et des négociations ardues pour trouver un acheteur, nous avons un personnage qui, juste en observant pendant cinq secondes un objet, est capable de tout nous dire sur son objet, même son prix de vente.

Les emplois proposés ne sont aussi pas très intéressants. Pourquoi un chercheur de trésors s’embêterait à faire un contre-la-montre ? Ou à faire de la photographie ? Et pourquoi avons-nous le droit à une photographie en noir et blanc pour trouver l’objet inestimable ? Nous aurions préféré une énigme avec des rumeurs, des indices, des fausses indications, quelque chose de plus logique et cohérent qu’une photographie en noir et blanc floutée.

Le gameplay se répète et les nouveaux détecteurs n’apportent pas grand-chose (les digitaux indiquent la profondeur de l’objet, sa taille et son matériau). Les trésors sont souvent les mêmes, et ce n’est pas très agréable de trouver une dixième aiguille enfouie sous le sol.

Certains pourraient arguer, à juste titre, que la répétitivité n’est pas « dérangeante » dans un simulateur tant qu’elle procure un sentiment de repos et de bien-être. Cependant, le portage de Treasure Hunter Simulator est catastrophique et il est impossible de profiter des décors.

Ces derniers sont floutés, avec un aliasing très prononcé et des textures baveuses à souhait. Par ailleurs, nous vous fournissons des images prises directement sur la version Switch tout au long de ce test. Dans ces conditions, il est dur de trouver un moment de repos et de détente, sachant que le « bip » des détecteurs finit tout de même par nous énerver.

Un portage catastrophique

Dans un monde idéal, nous estimons que si le portage du jeu est bâclé sur une plateforme, alors le prix de celui-ci devrait être diminué. Cependant, Treasure Hunter Simulator est à quatorze euros sur Nintendo Switch et treize sur PC. C’est une petite différence qui ne devient pas si anecdotique au vu de la qualité du portage.

Notons aussi que notre personnage a été capable de traverser la carte par inadvertance et que nous avons eu quelques plantages durant le jeu.

C’est dommage, car les cartes sont certainement très jolies sur PC, avec des environnements qui nous emmènent aussi bien en Égypte, en Autriche ou aux États-Unis, avec des décors désertiques, montagneux ou plus « citadins » (comme un parc).

La bande-son est neutre, avec des musiques qui défilent sans que nous les remarquions. En revanche, le sound design est un peu plus frustrant, avec ces bips intempestifs. Il est dommage que le sound design soit toujours le même, peu importe le détecteur.

Nous vous joignons une vidéo réalisée par nos soins vous présentant un peu de gameplay sur Nintendo Switch.