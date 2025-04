Aujourd’hui, Nintendo a annoncé que Split Fiction , le jeu coopératif acclamé par la critique d’Hazelight Studios, sera disponible sur Nintendo Switch 2 en tant que titre de lancement.

Trouvez un partenaire de co-op et prenez part aux aventures de Zoe et Mio à travers des univers de science-fiction et de fantasy sur une toute nouvelle console Nintendo ! La version Nintendo Switch 2 du jeu offrira aux joueur·se·s la même narration dynamique et le même gameplay en constante évolution, tout en tirant parti des fonctionnalités uniques de la console : GameShare et GameChat.

GameShare permettra à deux joueur·se·s possédant une Nintendo Switch 2 de jouer en local chacun sur leur console avec une seule copie du jeu. GameChat sur Nintendo Switch 2 permettra aux joueur·se·s de partager leur vidéo en direct et d’utiliser le chat vocal depuis leur console tout en jouant ensemble à Split Fiction.

Split Fiction sortira le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2 et est déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam, l’Epic Games Store et EA app) au prix de 49,99 €. Les joueur·se·s peuvent également inviter un·e ami·e à jouer avec eux gratuitement sur n’importe quelle plateforme en crossplay sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC grâce au Pass Ami.