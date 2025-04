Le jeu classique d’action-RPG et de simulation de vie, apprécié par les fans de Rune Factory du monde entier, est audacieusement réimaginé dans Rune Factory : Guardians of Azuma. Cette toute nouvelle aventure se déroule dans le pays oriental inédit d’Azuma, où vous deviendrez un Danseur de la Terre et lutterez contre la corruption qui se répand dans Azuma pour ramener l’espoir dans ce pays autrefois prospère.

Choisissez l’un des deux protagonistes dont les destins sont liés par des forces mystérieuses. Utilisez des instruments sacrés pour lutter contre les nombreuses formes du fléau et redonner à la terre sa gloire naturelle. Allez plus loin dans l’agriculture en gérant plus qu’une parcelle, en reconstruisant des villages entiers et en cultivant de nouveaux alliés et de nouvelles ressources en cours de route. Explorez des villages à thème saisonnier fortement inspirés de la culture japonaise traditionnelle, chacun avec de nouveaux festivals et des favoris revisités, ainsi que de charmants candidats à la romance.

Embrassez votre destin. L’aventure d’un nouveau monde vous attend.

Le titre sortira le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2 en édition standard, et les précommandes physiques seront bientôt disponibles chez les détaillants participants. Les précommandes des éditions physiques Nintendo Switch standard et limitée, qui est livrée dans une boîte extérieure personnalisée et comprend une copie physique du jeu, la bande originale composée de 56 pistes sur deux CD, un livre d’art de 160 pages, un éventail pliable inspiré d’Azuma, le pack DLC « Seasons of Love », des costumes DLC supplémentaires pour vos protagonistes et leur divin acolyte Woolby, ainsi qu’un porte-clés en peluche Woolby.