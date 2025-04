Les collectionneurs de jeux vidéo en boîte risquent d’être déçus. Nintendo a confirmé que les jeux “Nintendo Switch 2 Edition”, qui sont des versions améliorées de titres Nintendo Switch optimisées pour la nouvelle Switch 2, ne seront pas livrés sur une nouvelle cartouche dédiée. À la place, les éditions physiques contiendront une cartouche standard Switch 1 accompagnée d’un code de téléchargement pour la mise à niveau Switch 2 Edition.

Une double version… mais pas sur la cartouche

Cette information, d’abord repérée dans les petites lignes du site officiel de Nintendo, a été confirmée officiellement lors du dernier Nintendo Direct. Les “Switch 2 Edition” concernent des jeux emblématiques comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby et le Monde Oublié ou encore Metroid Prime 4: Beyond. À l’exception de ce dernier, les autres titres sont déjà sortis sur Switch 1 et reçoivent donc une mise à niveau dédiée à la Switch 2.

Les joueurs qui possèdent déjà ces jeux sur Switch 1 pourront simplement acheter la mise à niveau via le Nintendo eShop, sans devoir repasser par la case achat complet. Pour les autres, deux options sont proposées : une version digitale complète Switch 2 Edition, ou une édition physique.

C’est ici que les choses se compliquent pour les amateurs de versions boîtes.

Ce qu’il y a (et surtout ce qu’il n’y a pas) dans la boîte

D’après un représentant du support Nintendo UK, la boîte d’une édition physique “Switch 2 Edition” contiendrait une cartouche du jeu d’origine (Switch 1) et un code de téléchargement permettant d’activer les améliorations de la version Switch 2. Cela signifie donc que les améliorations ne sont pas stockées sur la cartouche elle-même. Il faudra impérativement disposer d’un espace de stockage suffisant sur sa Switch 2 pour profiter de la mise à niveau.

Ce choix ne manquera pas de susciter le débat. Une partie de la communauté espérait que Nintendo proposerait une cartouche Switch 2 complète, avec le contenu d’origine et les améliorations déjà embarquées. Ce n’est visiblement pas le cas — du moins à en croire ce représentant du service client.

Une information à prendre avec précaution ?

Il convient toutefois de prendre cette confirmation avec des pincettes. Les représentants du service client ne sont pas toujours les mieux informés, et des erreurs de communication ont déjà eu lieu dans le passé. Nintendo n’a pas encore publié de déclaration officielle détaillant précisément le contenu exact de chaque édition physique “Switch 2 Edition”.

Nous restons en attente d’une confirmation définitive de la part de Nintendo. En attendant, il semble prudent de partir du principe que l’édition physique ne contient qu’un jeu Switch 1 et un code pour la mise à jour Switch 2, ce qui pourrait fortement limiter son intérêt pour les collectionneurs ou pour ceux qui préfèrent éviter les téléchargements.

À retenir :

Les jeux Switch 2 Edition sont des jeux Switch 1 avec des améliorations exclusives à la Switch 2 .

sont des jeux Switch 1 avec des . Les éditions physiques contiendraient une cartouche Switch 1 et un code pour la mise à niveau numérique Switch 2 .

contiendraient et un . Il faudra de l’espace libre sur sa console pour installer les améliorations.

pour installer les améliorations. Une confirmation officielle de Nintendo est encore attendue pour valider cette pratique à grande échelle.