Plus que 24 heures pour obtenir des récompenses exclusives !

Angoulême, France, 7 avril 2025 | Le studio de développement indépendant Headbang Club est heureux d’annoncer que la campagne Kickstarter de leur RPG tactique DeathTower a atteint son objectif de financement. Le jeu sortira sur Steam, Nintendo Switch et PlayStation 5. Alors que la campagne s’achève le 8 avril, le studio invite les nouveaux venus comme les fans de la première heure à découvrir la dernière mise à jour de la démo, désormais disponible sur Steam.

Il ne reste plus que 24 heures !

Le compte à rebours est lancé pour la campagne Kickstarter de DeathTower ! Ayant atteint les fonds nécessaires pour s’auto-éditer, Headbang Club vise maintenant un objectif supplémentaire : débloquer un nouveau personnage jouable, la mystérieuse Beth.

Les contributeurs peuvent soutenir le projet à partir de 9 $ pour recevoir des fonds d’écran HD et des émoticônes exclusifs. Des récompenses supplémentaires sont disponibles pour les soutiens plus généreux : artbook numérique, bande originale (OST), nom dans les crédits du jeu… Et pour les amateurs de goodies physiques : T-shirts, vinyles, exemplaires du jeu et bien plus encore !

Dépêchez-vous : la campagne se termine le 8 avril à 20h (heure française).

Un roguelite tactique accessible à tous

Dans ce RPG tactique roguelite en 2.5D isométrique, vous incarnez Ikarus, un modeste opérateur de machine, dans sa quête pour percer les mystères du Mégaryon : une tour sans fin rongée par un parasite mortel.

Au fil de votre ascension, vous combinerez infiltration furtive et armes dévastatrices pour survivre. Préférez-vous la discrétion en utilisant l’environnement à votre avantage, ou l’action directe avec grenades et fusils ? C’est à vous de choisir. La tour est divisée en quatre biomes variés, chacun regorgeant d’étages dangereux. Utilisez des « hacks » du système pour améliorer vos capacités, invoquez des aides, rembobinez vos actions ou recommencez tout depuis le début en cas d’échec.

Nouvelle démo, nouveaux alliés

Dans cette mise à jour de la démo, les joueurs débloqueront le hub Erebus après le tutoriel. Ce nouveau lieu en pixel art est rempli de personnages prêts à vous donner un coup de main. Visitez la boutique de départ pour acquérir armes et objets, ou améliorez votre personnage entre deux tentatives.

Personnalisable à souhait, cette démo propose :

50+ armes différentes

13 hacks uniques

2 arbres de compétences fluides

(soit moins de la moitié du contenu prévu pour la version complète)

Jouez à la première heure du jeu, explorez les premiers étages, et affrontez un premier boss épique pour un aperçu de ce qui vous attend !

Caractéristiques principales du jeu complet :

6 personnages jouables à débloquer au fil de votre progression.

à débloquer au fil de votre progression. 30 types d’ennemis aux comportements variés selon leur classe et environnement.

aux comportements variés selon leur classe et environnement. 10 mini-boss demandant stratégie et adaptation.

demandant stratégie et adaptation. 120 armes allant des grenades aux fusils laser.

allant des grenades aux fusils laser. 75 hacks pour attaquer, défendre, manipuler le terrain ou invoquer des créatures.

pour attaquer, défendre, manipuler le terrain ou invoquer des créatures. 10 arbres de classes fluides, regroupant 75 compétences au total à combiner librement.

Ne manquez pas cette dernière chance de soutenir DeathTower sur Kickstarter et d’aider à débloquer du contenu supplémentaire !